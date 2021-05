CR7 versus tým. Kabinu Juventusu vytáčí Ronaldovo papalášství, vykázali ho z šatny

Cristiano Ronaldo přišel do Juventusu jako superhvězda a tomu odpovídá i režim, ve kterém portugalský útočník funguje. Šestatřicetiletý hráč požívá různé výhody, o kterých si mohou jeho spoluhráči nechat jen zdát. Jejich trpělivost s dvojím metrem ovšem přetekla.

V kabině to začalo vřít po pondělním tréninku Juventusu, na kterém Ronaldo chyběl, zatímco zbytek týmu trénoval před důležitou koncovkou Serie A. V posledních dvou zápasech sezony turínský tým bude bojovat alespoň o místa zaručující Ligu mistrů.

Zatímco hráči pracovali v potu na trávníku, hvězdný útočník si užíval cestu pro zbrusu nové Ferrari Monza za v přepočtu více než 35 milionů korun.

Na pondělí podle listu La Gazzetta dello Sport dostal volno, protože sporťák si vyzvedával přímo v sídle automobilky v Maranellu, které je z Turína vzdálené asi tři hodiny jízdy.

Ronaldovi spoluhráči mezitím vydýchávali víkendovou porážku 0:3 s AC Milán, která jim zkomplikovala cestu do Ligy mistrů. Dvě kola před koncem musí černo-bílí spoléhat na zaváhání týmů před nimi. Nejbližší Neapol má náskok bodu, Atalanta a AC jsou na tom dokonce o tři body lépe.

Zbytek kabiny je s Ronaldovým přístupem nespokojený, jelikož portugalská hvězda má výrazně více volnosti než ostatní hráči Staré dámy. Po zmiňovaném zápase s Milánem navíc Ronaldo čelil ostré kritice médií kvůli svému nevydařenému výkonu.

Pokud by Juventus nepronikl do Ligy mistrů, znamenalo by to pro šampiona posledních let velkou ránu. Navíc by se zvýšila pravděpodobnost, že právě Ronaldo odejde někam, kde si slavnou soutěž zahraje. Na jaře se mluvilo o Realu Madrid, teď se mluví hodně o Sportingu Lisabon, kde svou kariéru začínal.

Podle platné smlouvy by měl Ronaldo v Juventusu zůstat ještě rok. Kromě jeho rozporů se zbytkem týmu se ale často skloňuje právě možnost odchodu. V případě výpadku příjmů z Ligy mistrů by mohl mít Juventus potíže s financováním jeho vysoké smlouvy. Další důvod k odchodu CR7.

Vše hodlá klub vyřešit po sezoně, patrně v době mezi koncem Serie A a začátkem Eura 2021, které odstartuje v polovině června. Absence Ronalda na tréninku může být jedním z klíčových faktorů, pokud mu kabina bude dávat najevo své naštvání, bude mít o důvod víc tým opustit.

Ronaldův výlet pro nové Ferrari je o to pikantnější, že ho v pondělí doprovázeli prezident klubu Andrea Agnelli a bývalý šéf Juventusu John Elkann. Lze jen spekulovat, zda cestou probírali i budoucnost hvězdného útočníka v klubu. V týdnu se pak Ronaldo postaral vítězným gólem o důležitou výhru Juventusu nad Sassuolem, která jej drží v bojích o LM.