Coufal rozdělil fanoušky. Facka Kladivářům připomněla, proč potřebují Součka

Celý měsíc už uplynul od chvíle, kdy se West Ham radoval z ligového vítězství. Hammers se trápí, z posledních čtyř duelů v Premier League ukořistili pouhý bod za remízu s Burnley. Fatální ztráta šancí na postup do evropských pohárů zatím nepřichází, i díky neschopnosti konkurentů. Situace se ale značně komplikuje.

Porážka v derby na Brentfordu, remíza doma s Burnley a další dvě prohraná derby, na stadionu Chelsea a doma s Arsenalem. Ve čtyřech zápasech pouhé dvě vstřelené branky, obě s českou stopou.

Tomáš Souček zachránil gólem remízu proti Clarets, Vladimír Coufal zase přihrál na gól Jarrodu Bowenovi, který v duelu s Gunners srovnával na 1:1.

Devětadvacetiletý obránce se po dlouhé době představil fanouškům přímo na London Stadium. Do domácího zápasu naposledy nastoupil ještě před vynucenou pauzou zaviněnou operací třísla, bylo to 8. února při vítězství nad Watfordem.

Manažer David Moyes ho v posledních týdnech využíval výhradně na venkovní duely, to se ale nyní změnilo i vzhledem ke zdravotní indispozici mladého Angličana Bena Johnsona.

Ohlasy na Coufalův výkon proti Arsenalu jsou plné rozporů. Londýnský večerník Evening Standard dal českému bekovi vysokou známku 7, kterou kromě něj z týmu obdrželi jen brankář Lukasz Fabianski a největší hvězdy Declan Rice s Jarrodem Bowenem.

"Jako vždy byl opravdovou hrozbou, když vyrazil dopředu. Levému bekovi Nunovi Tavaresovi působil problémy a zařídil gól dobrou přihrávkou na Bowena," napsal list.

Klubový blog Claret and Hugh ale podobné nadšení nesdílel.

"Není to ten samý hráč, kterého jsme viděli minulou sezonu. Směrem dopředu přinesl o něco víc než Johnson a zapsal asistenci, ale často vypadal na míči ztracený," znělo hodnocení.

Coufalovi nezalichotil ani analytický web SofaScore, v němž byl Čech s hodnotou 6.1 nejhorším hráčem Hammers.

Ambivalentní hlasy ovládly i fanouškovské diskuse, kde se neustále řeší, zda je lepší Johnson, nebo Coufal. Aura nepostradatelného muže, kterou si český reprezentant vydobyl v minulé sezoně, je nyní i vinou nedávného zranění pryč.

Podobně se v posledních měsících zpochybňuje také Souček, byť si fanoušci během nedělního derby připomněli, proč je český záložník pro současný West Ham tolik důležitý.

Sedmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu dostal konečně volno. Železný muž chce hrát každý zápas, tentokrát už ale Moyes uprostřed nabitého programu jeho služby oželel. V Premier League se něco podobného stalo po více než dvou letech.

Naposledy Souček "seděl" 7. března 2020, shodou okolností také proti Arsenalu. Od té doby - pokud byl k dispozici a zdravotně v pořádku - měl vždy jisté místo v základu.

V neděli se hráč s číslem 28 na zádech dostal do hry až v 77. minutě za stavu 1:2 a porážku neodvrátil. Arsenal na West Ham dvakrát udeřil ze vzduchu po rohových kopech, trefili se stopeři Rob Holding a Gabriel Magalhaes.

Fanoušci West Hamu mezi absencí Součka a selháním ve vzdušném prostoru okamžitě zahlédli spojitost. Tu podpořil i pozoruhodný statistický údaj.

Souček během třinácti minut na hřišti vyhrál tři hlavičkové souboje, což stačilo k tomu, aby nikdo z jeho spoluhráčů nebyl v této herní činnosti úspěšnější.

I Moyes přiznal, že Souček chyběl. "Z týmu jsme vyřadili výšku a prohráli jsme po standardkách. Stali jsme se zranitelnějšími," naznačil, že Souček odpočíval na dlouhou dobu naposledy.

"Kdyby byl Souček na trávníku, Holding by nedal gól. A stejně se najdou hloupí fanoušci, kteří ho nechtějí v sestavě," rozčiloval se na Twitteru jeden z příznivců Hammers a i další ohlasy vesměs doceňovaly Součkův přínos, byť v aktuální sezoně ne až tolik nápadný.

West Ham se ocitá ve složité situaci jak v Premier League, tak v Evropské lize, v jejímž semifinále bude ve čtvrtek ve Frankfurtu muset otáčet nepříznivý stav 1:2.

Na domácí půdě zůstává v tabulce sedmý. Jde o místo, které zajišťuje Konferenční ligu, ovšem osmí Wolves jsou jen o tři body zpět a mají zápas k dobru.

"Jistě, není to Evropská liga, ale je to evropský fotbal a s tím bychom určitě byli spokojeni," prohlásil Coufal po nedělním duelu. "Musíme pokračovat v práci a dokončit sezonu tak vysoko, jak je jen možné."

Na šestý Manchester United už Hammers ztrácejí šest bodů, mají ale odehraný o jeden zápas méně.

Evropské ambice West Hamu však může stále dostat do jiných dimenzí titul v letošním ročníku Evropské ligy.

"To by byl nejlepší způsob, jak si zajistit Evropu. Hráli bychom Ligu mistrů a to by byl velký sen pro všechny ve West Hamu," připomněl Coufal, autor čtvrté gólové přihrávky v sezoně. V té minulé jich nasbíral sedm, na premiérový gól v anglické nejvyšší soutěži ale stále čeká.