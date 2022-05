Vrátí se Ronaldo do Realu? Nový trenér Manchesteru Ten Hag chce mladý a energický tým

Podle nyní platné smlouvy by měl fotbalový útočník Cristiano Ronaldo působit v Manchesteru United ještě rok, ale změna trenéra, špatné týmové výsledky a lákání Realu Madrid to mohou rychle změnit.

Poslední zápas v dresu Realu Madrid odehrál Ronaldo před téměř čtyřmi lety v Kyjevě, kde zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů. Po slavném finále plném chyb brankáře Lorise Kariuse přesídlil do Juventusu Turín, loni zamířil do Manchesteru United. Odtud by se ovšem mohl stěhovat zpět na Santiago Bernabeu.

Důležitou postavou v celém procesu bude Erik ten Hag. Nizozemský trenér po sezoně skončí v Ajaxu a převezme Manchester United. Podle španělského deníku Marca plánuje přestavbu týmu, který od roku 2013 čeká na titul v Premier League.

Paul Pogba, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Romelu Lukaku a nakonec ani Cristiano Ronaldo k vysněnému ovládnutí Anglie v posledních letech nepomohli, proto rozsáhlejší přestavba pod taktovkou nového trenéra může být pro Manchester logickou cestou.

Podle prvních vyjádření chce ten Hag vybudovat nový tým na "energii a mládí," jak se vyjádřil po zveřejnění svého "přestupu" na Old Trafford.

Sedmatřicetiletý veterán do této škatulky určitě nezapadá, navíc v herním systému nynějšího trenéra Ajaxu se počítá s vysokým presinkem útočníků, jejich podřízení týmovému výkonu, s čímž souvisí také častá rotace sestavou. Silné stránky portugalského útočníka jsou ale přece jen jinde.

S návratem do Madridu byl Ronaldo v probíhající sezoně spojován už několikrát. Sám k tomu přispěl kritikou zápalu spoluhráčů nebo záhadnými absencemi v sestavě.

Zprávu, že by se CR7 mohl vrátit do La Ligy přinesl nyní britský The Mirror, ale ve vynášení zaručených proroctví je deník opatrný. Záviset totiž bude především na vývoji přestupového trhu v létě.

Cílem číslo jedna je pro Real totiž Kylian Mbappé. Francouzský útočník má smlouvu v PSG už jen na dva měsíce a v létě by mohl odejít zadarmo. V Madridu by ho navíc určitě čekal tučný podpisový bonus.

Mbappého mají lákat také vyjednavači Manchesteru City, pro anglický tým ale bude nejspíš větší prioritou zisk Erlinga Haalanda z Dortmundu. Také o toho mají mít zájem v Madridu. Pokud by ovšem neuspěli, hodlají přivést právě Ronalda.

Ronaldo totiž i ve fyzicky náročné Premier League dokazuje, že i v 37 letech patří ke světové extratřídě. Letos zatím vstřelil 13 branek v lize a dalších 10 v pohárech, frustruje ho ovšem výkonnost týmu. Před několika měsíci se nechal slyšet, že se nechce smířit s ničím jiným než bojem o top 3.

Jenže třetí Chelsea je nyní United vzdálená na jedenáct bodů a ještě má zápas k dobru. Rudí ďáblové se budou strachovat, aby vůbec udrželi místa zaručující Evropskou ligu.

Debatu navíc podpořil Ralf Rangnick, který šéfuje lavičce Manchesteru nyní. "Je celkem zřejmé, že potřebujeme podepsat tři nové útočníky," uvedl o víkendu. "S Erikem ten Hagem jako trenérem, dobrým skautingem a správnými posilami jsem optimista. Můžeme rychle vidět lepší tým s lepší pozicí v lize," dodal pro Sky Sports.

A budoucnost Ronalda? "Na to se musíte zeptat nového trenéra. Cristiano ukázal, že pořád může být klíčovou součástí týmu, ale je jasné, že tým potřebuje víc útočníků," zhodnotil Rangnick. Přitom Rudí ďáblové mají nyní kromě Ronalda k dispozici také Rashforda, Cavaniho, Elangu nebo Sancha.