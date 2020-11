Češi nadchli West Ham i v národním dresu. V Londýně už se štěbetá o Královi

West Ham United čeká po reprezentační přestávce další klíčový duel. V neděli odpoledne budou Kladiváři bojovat na hřišti v minulé sezoně skvěle šlapajících, ale letos se trápících Žiletek ze Sheffieldu.

I během reprezentačních klání měli fanoušci Hammers spoustu důvodů k úsměvu. Kapitán Declan Rice odehrál za Anglii všechny minuty proti Belgii i Islandu a v druhém duelu dokonce přesnou hlavičkou vsítil svůj první reprezentační gól.

Jednadvacetiletý středopolař začíná být nepostradatelný nejen pro Davida Moyese, ale i kouče Albionu Garetha Southgatea.

Podobnou pozici jak na klubové, tak reprezentační úrovni, přitom mají i Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Přestože se duel Čechů proti Slovákům v Lize národů hrál časově proti zápasu Anglie, fanoušci Hammers si oba své oblíbence prohlédli ze záznamu. A ohlasy na jejich výkony byly vesměs nadšené.

Coufal byl nejlepším hráčem federálního derby, hýřil aktivitou, jeho centry znamenaly pro Slováky neustálé nebezpečí, navíc si připsal několik důležitých obranných zákroků před vlastní brankou. Souček odehrál svůj standardní výkon a navíc se prosadil podobně jako parťák Rice - dokonalou gólovou hlavičkou.

Ze sociálních sítí West Hamu tryskala hrdost.

Souček byl mezitím hodně vidět také v anketě, kterou si fanoušci klubu z východního Londýna uspořádali. V hlasování o nejpovedenější podpis West Hamu od stěhování z Upton Parku na olympijský stadion v létě 2016 měl český fotbalista jediného přemožitele - polského gólmana Lukasze Fabianského.

"V debatě na Twitteru získal velké množství hlasů. Nebyl daleko za Fabianskim. To, že Souček není v klubu ani rok a to se ještě čtyři měsíce nehrálo kvůli lockdownu, hovoří za vše," napsal server Hammers News.

Jako další přestupové trefy v pořadí byly třeba rakouský snajpr Marko Arnautovic nebo současný křídelník Jarrod Bowen. Příznivci často jmenovali také Coufala.

Český import do West Hamu zkrátka zafungoval a to už se v Londýně začíná skloňovat jméno dalšího reprezentanta a ex-slávisty. Alex Král má podle zpráv britského deníku The Mirror na ostrovech hned několik nápadníků. Ti jsou zatím pouze v rovině spekulací, avšak West Ham mezi kluby spojovanými s možným zájmem nechybí.

Dvaadvacetiletý střapatý záložník přestoupil ze Slavie do Spartaku Moskva v září loňského roku za 12 milionů liber, dnes by se jeho cenovka měla blížit k 30 milionům. Král by v takovém případě stál víc, než Souček s Coufalem dohromady.

Hammers News nicméně o Královi píší s obrovským respektem. Zmiňují jeho letošní působivé statistiky v odebírání míčů, soubojích, driblincích i přihrávkách.

Moyes sice může být s dvojicí Souček - Rice nadmíru spokojen, ovšem při jejich případném zranění (nebo často skloňovaném potenciálním odchodu Rice do Chelsea), nemá skotský manažer mnoho možností náhrady. Na jeho radaru má být údajně také zkušený německý mistr světa Sami Khedira.

Do lednového přestupového termínu si ale Moyes musí vystačit se současným materiálem, další náročné týdny jsou tady.

Začínají soubojem na stadionu Bramall Lane, kde hraje Sheffield United. The Blades loni coby nováček pořádně rozvířili vody Premier League, pohybovali se v horní polovině tabulky a nakonec skončili devátí. Letos je ale forma pryč.

Z úvodních osmi kol Sheffield vytěžil jediný bod za domácí remízu s Fulhamem. V tabulce už níž být nemůže.

Podcenění ze strany West Hamu ale samozřejmě nehrozí. Moyes dobře ví, že United se potřebují za každou cenu chytit, navíc poslední zápas Hammers proti Fulhamu naznačil to, co mnozí tušili. Součkovi a spol. mnohem víc vyhovovali zápasy proti silnějším, kdy neměli co ztratit a mohli hrát ze zatažené obrany na smrtící brejky.

"Navíc Sheffield měl velmi těžký los, podobně jako my," prohlásil Moyes na páteční tiskové konferenci. Ze sedmi proher Žiletek bylo pět o pouhý gól, mimo jiné na Arsenalu, Liverpoolu a doma s Manchesterem City.

"Mají velmi dobré trenéry a je to skupina hráčů, kteří jsou dlouho spolu. V sezoně se jejich síla ještě projeví," odtušil kouč West Hamu.

Duel mezi Sheffieldem a West Hamem je na programu v neděli od 15 hodin a můžete jej sledovat v podrobné online reportáži na Aktuálně.cz.