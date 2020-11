Messiho válka s Barcelonou pokračuje. Unavuje mě, že za všechno můžu já, stěžuje si

Kapitána fotbalové Barcelony Lionela Messiho unavuje, že je mu údajně kladena vina za všechny problémy v katalánském klubu.

Hvězdný argentinský fotbalista tím reagoval na kritiku bývalého agenta jeho spoluhráče Antoinea Griezmanna, jemuž prý Messi komplikuje život v klubu.

Eric Olhats v rozhovoru pro France Football prohlásil, že Messi má v klubu příliš velkou moc a jeho "vláda teroru" ztěžuje Griezmannovu adaptaci v Barceloně. Francouzský útočník do katalánského týmu přestoupil loni za 120 milionů eur z Atlética Madrid a zatím nenaplnil vysoká očekávání.

Již dříve promluvil o moci, kterou v Barceloně Messi má, bývalý legendární gólman a posléze sportovní ředitel klubu Andoni Zubizarreta. A prozradil, jak také vypadala komunikace mezi Messim a koučem Gerardem Martinem v době, kdy Martino tým trénoval. "Vím, že ti stačí jeden telefonát a mě vyhodí. Ale nemusíš mi to každý den dokazovat," řekl Martino svému krajanovi.

"Už mě trochu unavuje, že za všechno v klubu pokaždé můžu já," řekl španělským médiím Messi na letišti po příletu z reprezentačního srazu.

"Navíc po patnáctihodinovém letu tady na mě čekali lidé z finančního úřadu. Je to šílenství," doplnil třiatřicetiletý kanonýr, který byl před čtyřmi lety ve Španělsku odsouzen za daňové úniky, ale místo trestu vězení na 21 měsíců zaplatil pokutu přes dva miliony eur.

Messi koncem srpna oznámil vedení Barcelony, že chce po dvaceti letech odejít, ale tehdejší prezident Josep Maria Bartomeu největší hvězdu odmítl pustit.

Šestinásobný držitel Zlatého míče se nakonec rozhodl zůstat, protože se s klubem nechtěl soudit o to, zda ho může opustit zadarmo. Fanoušci i spoluhráči věří, že Messi prodlouží po aktuální sezoně končící smlouvu. I proto, že minulý měsíc rezignoval šéf Bartomeu, kterého rodák z Rosaria veřejně kritizoval.

Nová ostrá vyjádření Messiho, jenž se také v létě nevybíravě opřel do vedení klubu, že nechalo odejít jeho kamaráda Luise Suáreze, však nasvědčují spíš tomu, že přece jen z Nou Campu zamíří pryč.

Podle anglických médií by k tomu mohlo navíc dojít už v lednovém přestupním termínu, kdy hodlá nabídku zopakovat Manchester City, vedený Messiho oblíbeným koučem Pepem Guardiolou.

Šlo by o poslední šanci, jak by mohla Barcelona inkasovat za argentinskou hvězdu ještě nějaká odstupné, což by se jí při finančních megaproblémech velmi hodilo. Zvlášť když Messi a spol. odmítli minulý týden žádost klubu, aby si hráči dočasně snížili platy o třicet procent.

Argentinský útočník v tomto ročníku za Barcelonu odehrál deset soutěžních zápasů, vstřelil sice šest gólů a přidal čtyři asistence, ale mnohokrát působil na trávníku jako chodec a zcela bez zájmu.

Že není v dobrém psychickém rozpoložení ukázala i scéna z předchozího reprezentačního srazu, kde po utkání sprostě urážel členy soupeřova tábora.