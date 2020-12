Byl to instinkt, řekl Schick o parádě proti Bayernu. Müller mluvil o Hollywoodu

Podle útočníka Patrika Schicka si fotbalisté Leverkusenu v přímém souboji o první místo nezasloužili s mistrovským Bayernem Mnichov prohrát 1:2. Potěšil ho alespoň výstavní gól, kterým ve 14. minutě otevřel skóre.

Sparťanský odchovanec se ve vápně z voleje opřel do centru Nadiema Amiriho a nedal Manuelu Neuerovi šanci.

Český reprezentant se prosadil ve třetím z posledních čtyř kol německé ligy. Po zářijovém přestupu z AS Řím za více než 700 milionů korun se ve třináctém soutěžním utkání za Bayer zapsal mezi střelce pošesté.

"Takhle jsme to netrénovali. Byl to instinkt, že jsem zůstal stát na místě. Říkal jsem si, že tam možná přijde míč. Byl jsem na správném místě a vstřelil jsem hezký gól," řekl pro klubovou televizi čtyřiadvacetiletý Schick.

V utkání se prosadil i podruhé, kvůli ofsajdu však trefa neplatila. V závěru úvodního poločasu vyrovnal Robert Lewandowski, který ve třetí minutě závěrečného nastavení dokonal obrat.

Bayern se po pražské Slavii, jíž se to povedlo v základní skupině Evropské ligy, stal teprve druhým týmem, který Leverkusen v aktuální sezoně porazil. Tabulku před ním vede o dva body.

"Hráli jsme velmi dobře. Myslím si, že jsme nebyli horší než Bayern. Nezasloužili jsme si takhle prohrát. Jsme jeden tým, nevzdáváme se a jdeme dál. Pokud takhle budeme pokračovat, jsme na dobré cestě," dodal Schick, bývalý hráč Bohemians 1905, Sampdorie Janov či Lipska.

Mnichovský celek zakončil výhrou veleúspěšný kalendářní rok, v němž získal pět trofejí.

"Za každou chybu jsme teď potrestáni. Máme ale kvalitu na to, vždycky se vrátit do zápasu a vyhrát ho. Až do konce věříme ve vlastní síly. Vracet se domů s výhrou je přesně ten konec, jaký jsme si pro letošek představovali. Vítězstvím jsme zakončili úžasný rok pro Bayern," uvedl pro klubový web trenér Hans-Dieter Flick.

Podle útočníka Thomase Müllera byl duel s Leverkusenem jako finále. "Chtěli jsme ukázat, že jsme nejlepší tým v Německu. Vítězný gól v posledních vteřinách utkání skvěle zakončil náš hollywoodský film o tomto roce," konstatoval Müller.