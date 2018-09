AS Řím se Schickem v italské lize konečně vyhrál. Uspěl i Juventus

před 1 hodinou

Mistrovský Juventus Turín doma zdolal Boloňu s Ladislavem Krejčím v sestavě 2:0 a zvítězil i v šestém kole.

Řím - Fotbalisté AS Řím v italské lize deklasovali nováčka Frosinone 4:0 a vyhráli po pěti soutěžních zápasech. Reprezentační útočník Patrik Schick za příštího soupeře Plzně ve skupině Ligy mistrů odehrál celých 90 minut a trefil břevno.

AS Řím doma otevřel skóre už ve druhé minutě díky přesné raně Cengize Ündera. Do poločasu zvýšili Javier Pastore pohotovou patičkou a Stephan El Shaarawy střelou do odkryté branky po Ünderově přihrávce. V 87. minutě dokonal debakl Frosinone Aleksandar Kolarov. Schick na první soutěžní gól v sezoně dál čeká.

Tým kouče Eusebia Di Francesca před úterním domácím utkáním LM s Plzní ještě v sobotním římském derby vyzve Lazio. To zvítězilo 2:1 v Udine, za které odehrál úvodních 73 minut český záložník Antonín Barák. Lazio v Serii A zvítězilo počtvrté za sebou a je třetí.

AS, kterému v neúplné tabulce patří desátá příčka, dnes nastoupil v sestavě: Olsen - Santon, Manolas (46. Marcano), Fazio, Kolarov - De Rossi (82. Luca Pellegrini), N'Zonzi - Ünder, Pastore (67. Zaniolo), El Shaarawy - Schick.

Juventus rozhodl o triumfu nad Boloňou už v úvodních 16 minutách. Nejprve se poprvé v novém ročníku trefil Paulo Dybala a pojistku přidal Blaise Matuidi po přihrávce Cristiana Ronalda. Hosté nenavázali na minulou nečekanou výhru nad AS Řím a v tabulce jsou na 18. místě.

Roli favorita na svém hřišti potvrdila i Neapol, která porazila Parmu 3:0. Dva góly dal Arkadiusz Milik a jeden Lorenzo Insigne. Svěřenci Carla Ancelottiho ztrácejí z druhé pozice na Juventus tři body.

Italská fotbalová liga - 6. kolo:

Udine - Lazio Řím 1:2 (80. Nuytinck - 61. Acerbi, 67. Correa), AS Řím - Frosinone 4:0 (2. Ünder, 28. Pastore, 35. El Shaarawy, 87. Kolarov), Bergamo - FC Turín 0:0, Cagliari - Sampdoria Janov 0:0, FC Janov - Chievo 2:0 (42. Piatek, 54. Pandev), Juventus Turín - Boloňa 2:0 (11. Dybala, 16. Matuidi), Neapol - Parma 3:0 (47. a 85. Milik, 4. Insigne).