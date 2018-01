Arsenal je po obratu s Chelsea ve finále Ligového poháru. V Itálii si Lazio poradilo s Udine

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Arsenal otočil zápas s Chelsea a zahraje si finále anglického Ligového poháru. V italské Lize vyhrálo Lazio nad Udine 3:0 a AS Řím remizoval s Janovem 1:1.

Londýn - Fotbalisté Manchesteru City se ve finále anglického Ligového poháru utkají s londýnským Arsenalem. Ten v dnešní semifinálové odvetě porazil městské rivaly z Chelsea 2:1, úvodní zápas skončil bezbrankovou remízou. Před Petrem Čechem dostal v brance vítězného týmu přednost David Ospina.

Arsenal bude ve finále 25. února ve Wembley usilovat o třetí trofej. Naposledy Ligový pohár získal v roce 1993, pak ve finále dvakrát neuspěl.

Trenér Wenger ještě nevyužil novou posilu Mchitarjana, kterého vyměnil s Manchesterem United za Alexise Sáncheze. Chelsea dostal rychle do vedení Hazard, záhy ale vlastním gólem vyrovnal Rüdiger, kterého trefil do hlavy odražený míč. O postupu Arsenalu rozhodl v 60. minutě střelou z malého vápna Švýcar Xhaka.

Lazio si v italské lize hladce poradilo s Udine

Fotbalisté Lazia Řím porazili v italské lize Udine 3:0 a na třetím místě tabulky mají tříbodový náskok před čtvrtým Interem Milán. Pátý je jejich městský rival AS Řím, kterému v Janově zachránil remízu 1:1 se Sampdorií gólem v nastavení Edin Džeko.

Lazio v lize vyhrálo potřetí za sebou a soupeřům v této sérii nastřílelo celkem 13 branek. Dnes se dostalo do vedení zásluhou Samirova vlastního gólu, po změně stran zvýšili vedení římského celku Nani a Felipe Anderson.

Čeští hráči Udine se na hřišti nepotkali. Antonín Barák nastoupil v základní sestavě hostů a na trávníku vydržel do 55. minuty, Jakub Jankto nastoupil o deset minut později.

Sampdoria se proti AS Řím dostala do vedení v nastaveném čase první půle, kdy Quagliarella proměnil pokutový kop. Útočník hostů Patrik Schick se po střídání dostal do hry v 63. minutě a byl u toho, když jeho tým rovněž v nastavení vytěžil z velkého tlaku vyrovnávací branku. AS Řím nicméně nedokázal zvítězit v pátém utkání po sobě.

Anglický fotbalový Ligový pohár - semifinále, odveta:

Arsenal - Chelsea 2:1 (12. vlastní Rüdiger, 60. Xhaka - 7. Hazard). První zápas 0:0, postoupil Arsenal.

Italská fotbalová liga:

3. kolo: Sampdoria Janov - AS Řím 1:1 (45.+2 Quagliarella z pen. - 90.+1 Džeko).

12. kolo: Lazio Řím - Udine 3:0 (22. vlastní Samir, 47. Nani, 87. Anderson).