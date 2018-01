Plzeň schytala na závěr soustředění ve Španělsku debakl od Šanghaje

před 9 hodinami

Fotbalisté Plzně nestačili na soustředění ve Španělsku na tým Šanghaje a prohráli vysoko 1:5.

Marbella - Fotbalisté Plzně utrpěli na závěr prvního ze dvou soustředění ve Španělsku druhý pětigólový debakl. Lídr české ligy v posledním třetím utkání v Marbelle nečekaně prohrál s jedenáctým týmem uplynulé sezony čínské ligy Šanghaj Šen-chua 1:5 a navázal na sobotní vysokou porážku 0:5 od Salcburku. Viktoria po půli vedla, ale po pauze během 24 minut pětkrát inkasovala.

"V prvním poločase jsme hráli to, co jsme chtěli. Ve druhém ale nastal obrovský propad celého mužstva, který si nedokážu vysvětlit. Vše bylo naprosto špatně. V posledních dvou zápasech jsme inkasovali deset branek, to je zarážející. Pro další část přípravy to určitě není optimální," citoval klubový web plzeňského trenéra Pavla Vrbu.

V úvodním poločase přitom dalšímu plzeňskému debaklu nic nenasvědčovalo. Viktoria byla jasně lepší a v 35. minutě to gólově zúročil nejlepší ligový střelec Michael Krmenčík. Petrželovu střelu pak na brankové čáře zastavil obránce a po změně stran nastal nečekaný obrat.

Giovanni Moreno nejprve v 49. minutě z penalty vyrovnal a soupeř pak během osmi minut čtyřmi góly rozhodl. Krátce po příchodu střídajícího brankáře Sváčka v 65. minutě podruhé skóroval Moreno, záhy nato se prosadil bývalý hráč Interu Milán či Newcastlu Obafemi Martins. V 71. minutě z protiútoku přidal další branku Sun Š' Lin a za dvě minuty dovršil hattrick Moreno.

Na prvním soustředění tak měla Plzeň bilanci dvou proher a úvodního vítězství 2:1 nad Basilejí. Příští zápas čeká Viktorii ve čtvrtek 1. února na druhém zahraničním kempu proti Legii Varšava.

"Štve nás to všechny. Soustředění ale bylo těžké, měli jsme náročné kondiční tréninky. Mrzí nás, že nám poslední dva zápasy nevyšly a schytali jsme takové debakly. Na druhou stranu doufám, že se z toho poučíme a druhé soustředění zvládneme i výsledkově tak, jak se Viktorce sluší a patří," uvedl Krmenčík.

Viktoria Plzeň - Šanghaj Šen-chua 1:5 (1:0)

Branky: 35. Krmenčík - 49. z pen., 65. a 73. Moreno, 68. Martins, 71. Sun Š' Lin.

Sestava Plzně: Hruška (64. Sváček) - Řezník (46. Havel), Hubník (72. Živulič), Hájek (72. Piroch), Limberský (72. Kovařík) - Hořava (46. Kolář), Hrošovský (64. Ivanschitz) - Petržela (46. Pilař), Čermák (64. Bakoš), Kopic (46. Zeman) - Krmenčík (46. Chorý). Trenér: Vrba.