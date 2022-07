Slovácko narazí v předkole na Fenerbahce. Slovan neudržel náskok z Maďarska

Fotbalisté Slovácka ve 3. předkole Evropské ligy narazí na Fenerbahce Istanbul. Turecký vicemistr, za něhož hrál od 95. minuty střídající reprezentační obránce Filip Novák, prohrál v domácí odvetě 2. předkola Ligy mistrů 1:2 po prodloužení s Dynamem Kyjev. Slovácko začne dvojzápas 4. srpna v Istanbulu, odveta je na programu o týden později v Uherském Hradišti.

"Vnímal jsem obrovskou kvalitu obou týmů, které jsme mohli dostat. Abych řekl pravdu, nijak jsem se nezaobíral tím, kdo nám stoupne do cesty. I kdyby to bylo Fenerbahce, tak pro nás pořád platí, že se chceme co nejlépe připravit pokusit se postoupit. To je můj cíl," řekl na dnešní tiskové konferenci trenér Slovácka Martin Svědík.

Úvodní duel dvojzápasu Fenerbahce - Dynamo Kyjev v polské Lodži, kde hrálo Dynamo kvůli válce na Ukrajině domácí utkání, skončil bez branek. Čekání na gól prolomil v 57. minutě odvety po zpětné přihrávce do vápna skluzující Bujalskij. To už hráli domácí tři minuty bez vyloučeného Yükseka, který dostal dvě žluté karty.

V 70. minutě navíc zneškodnil Buščan Valenciův pokutový kop, ukrajinský gólman ale nakonec kapituloval v závěru řádné hrací doby. Do prodloužení poslal duel po rohovém kopu hlavou stoper Szalai. Ve 114. minutě ale přece jen zajistil postup kyjevskému celku Karavajev. Dynamo se v další fázi utká se Štýrským Hradcem.

Fenerbahce čeká Slovácko, které bude usilovat o první postup do základní skupiny v evropských pohárech. Pokud by vítěz domácího poháru MOL Cupu a čtvrtý celek uplynulé sezony české ligy s tureckým soupeřem neuspěl, čekalo by ho závěrečné předkolo Evropské konferenční ligy.

Zvláštní příchuť bude mít souboj s Fenerbahce pro kapitána Slovácka Michala Kadlece, který za turecký klub tři roky hrál. "Přál jsem mu postup do další fáze Ligy mistrů, a tím pádem jsem očekával, že budeme hrát s Kyjevem. Fenerbahce je opravdový velkoklub, jehož finanční možnosti nejsou s naším rodinným prostředím Slovácka srovnatelné. Tím ale neříkám, že se nepokusíme favorita zaskočit a postoupit," uvedl Kadlec.

Istanbulský velkoklub obsadil v minulém ročníku turecké ligy druhé místo za suverénním Trabzonsporem. V létě ho převzal portugalský trenér Jorge Jesus. S českým týmem má Fenerbahce čerstvou zkušenost z února, kdy ve 2. kole Evropské konferenční ligy nestačilo po dvou porážkách 2:3 na pražskou Slavii.

V dalším programu odvet 2. předkola Ligy mistrů reprezentační gólman Tomáš Vaclík čtyřikrát inkasoval a Olympiakos Pireus po vysoké domácí porážce 0:4 s Maccabi Haifa v kvalifikaci "milionářské" soutěže skončil. První zápas skončil 1:1.

Olympiakos se ve 3. předkole Evropské ligy utká se Slovanem Bratislava, který neudržel nadějný výsledek z prvního utkání (2:1) a doma podlehl Ferencvárosi Budapešť 1:4. V základní sestavě slovenského mistra nastoupil český obránce Jurij Medveděv, po 11 minutách ale musel kvůli zranění vystřídat. Stoper Matěj Chaluš přihlížel z lavičky domácí porážce 0:2 a vypadnutí Malmö s litevským Žalgirisem.

Odvetná utkání 2. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Bodö/Glimt (Nor.) - Linfield (Sev. Ir.) 8:0 (4:0), první zápas 0:1, postoupilo Bodö/Glimt; FC Curych - Karabach 2:2 po prodl. (2:1, 1:0), první zápas 2:3, postoupil Karabach; Malmö - Žalgiris Vilnius 0:2 (0:1), první zápas 0:1, postoupil Žalgiris; Slovan Bratislava - Ferencváros Budapešť 1:4 (0:2), první zápas 2:1, postoupil Ferencváros; Olympiakos Pireus - Maccabi Haifa 0:4 (0:1), první zápas 1:1, postoupilo Maccabi.

Nemistrovská část:

Fenerbahce Istanbul - Dynamo Kyjev 1:2 po prodl. (1:1, 0:0), první zápas 0:0, postoupilo Dynamo.

Odvetná utkání 2. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy:

Mistrovská část:

Inter Club d'Escaldes (And.) - Kluž 1:1 (1:0), první zápas 0:3, postoupila Kluž; KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) - Sutjeska 1:0 (0:0), první zápas 0:0, postoupil Klaksvík.

Hlavní část:

AIK Stockholm - Vorskla Poltava 2:0 po prodl. (1:0, 1:0), první zápas 2:3, postoupil AIK; Gomel - Aris Soluň 1:2 (0:1), první zápas 1:5, postoupil Aris.