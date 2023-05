PSG odstavilo Messiho. Argentinec nesmí kvůli cestě do Saúdské Arábie ani trénovat

Prezident Petr Pavel nevidí problém se jmenováním Mikuláše Beka (STAN) ministrem školství a Martina Dvořáka ministrem pro evropské záležitosti. Oba do funkce jmenuje ve čtvrtek. Premiér Petr Fiala (ODS) je následně uvede do funkce. Prezident a předseda vlády to řekli po úterní večerní schůzce na Pražském hradě. Dosavadní ministr pro evropské záležitosti Bek (STAN) ve funkci nahradí ministra školství Vladimíra Balaše (STAN), který předminulý týden rezignoval kvůli dlouhodobým zdravotním problémům spojeným s proděláním covidu-19. Beka v jeho dosavadní funkci vystřídá náměstek ministra zahraničí Dvořák (STAN).

"Oba pány znám, sice ne tak dlouho jako pan premiér, ale nemám k nim, ať už pracovně ani lidsky, žádné výhrady, ani jsem neslyšel žádné výhrady, které by měly bránit jejich jmenování, takže s těmito návrhy opravdu problém nemám," řekl Pavel.

Devětapadesátiletý Bek v minulosti působil jako rektor brněnské Masarykovy univerzity. Stane se již třetím ministrem školství Fialovy vlády. Balaše vyslalo hnutí STAN do čela ministerstva loni v červenci. Nahradil tehdy Petra Gazdíka (STAN), který odstoupil kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z pražské korupční kauzy Dozimetr.

Šestašedesátiletý kandidát na ministra pro evropské záležitosti Dvořák byl v minulosti primátorem Hradce Králové, generálním konzulem v New Yorku či velvyslancem v Kuvajtu.