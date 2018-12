Nová pohárová soutěž ztíží českým klubům vstup do LM. Ale v Evropě jich bude víc

před 1 hodinou

Třetí úroveň evropských pohárů, pracovně Evropská liga 2. Od roku 2021 budou kluby na kontinentu hrát další mezinárodní soutěž. Je to důsledek širších změn a uzavírání Ligy mistrů, shodují se znalci prostředí z Česka.

Nový formát evropských pohárů přinese řadu změn. Pro menší fotbalové země jako třeba Česko, Chorvatsko ale i Norsko se sníží šance na postup do základní skupiny Ligy mistrů. Naopak více klubů bude hrát Evropskou ligu. Ať už současnou, nebo tu budoucí s pracovním názvem Evropská liga 2.

"Nelze jednoznačně odpovědět, jestli nový systém bude pro české týmy výhodnější. V nové úpravě bude hrát evropské poháry o 16 klubů více. Tím pádem bude logicky větší šance pro naše kluby se tam dostat," říká generální sekretář Slavie Jiří Vrba, který je zároveň kontaktní osobou v UEFA a ECA (Evropská asociace klubů). Změní se i způsob kvalifikace do základní skupiny Evropské ligy. Výrazně ubude utkání v předkolech, protože velká část klubů bude hrát v EL2.

EL2 by ale neměla být podřadnou soutěží. Podle počítačových modelů by se do ní letos kvalifikovaly týmy jako Zenit, Basilej, Kodaň, Sevilla, Lipsko, Partizan Bělehrad, Bordeaux, ale i Sparta, Jablonec nebo Trnava.

"Pro české kluby je hlavní hrát dlouhodobě evropské soutěže. My jsme se soustředili při jednáních kvalifikaci do Ligy mistrů. Mám pocit, že kolegové ze Sparty se zaměřili spíš na Evropskou ligu," podotkl Vrba. "Popravdě jsme se na to příliš jako Jablonec nezaměřovali. Důležitý pro nás bude i finanční aspekt soutěže. Hlavní pro nás ale letos je se opět kvalifikovat do pohárů," řekl k EL2 mluvčí Jablonce Martin Bergman.

Těžší cesta do ligy mistrů

Hlavním důsledkem nového systému evropských soutěží by mělo být zkvalitnění současné Evropské ligy a větší uzavření Ligy mistrů pro malé země.

"Musíme si uvědomit, že v EL1 bude v základních skupinách jen 32 klubů. To je číslo, na které se letos dostala až teď po konci podzimní části po vyřazení klubů ze základních skupin," zdůrazňuje Vrba. Zúžená Evropská liga by měla být zajímavější obchodně i sportovně, než ta současná.

Další pozitivní změnu popisuje Ondřej Zlámal, fotbalový reportér, který evropské soutěže dlouhodobě sleduje. "Vyřazené týmy z předkol LM budou přecházet do kvalifikace EL1 nebo EL2. V současném modelu mnohdy mistr z poměrně silné země vypadne v těžkém souboji už třeba ve druhém předkole v létě a pak už nemá šanci. V Evropě pak působí kluby, které skončily v tabulce až za mistrem," říká. To se stalo například slovenskému Trenčínu.

Menším zemím ovšem s reformou zároveň klesá šance na postup do základních skupin Ligy mistrů. Nově budou mít přímý postup do milionářské soutěže zajištěny pouze kluby z deseti nejlepších lig podle koeficientu, doteď to bylo ze dvanácti. Plzeň by tak při novém modelu přímo do základní skupiny nepostoupila. Tato změna začne platit už od příští sezony.

"Pro české kluby bude výrazně těžší postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. Při jednáních jsme se na tuto kvalifikaci jako Slavia soustředili, hrát základní skupinu Ligy mistrů je pro nás cíl," říká Jiří Vrba. Nicméně velké země svůj podíl i přesto zvýšily. "Nesmíme si nic nalhávat. Liga mistrů je v současné podobě téměř uzavřená soutěž," dodává.

V dohledné době se šance na další změny nenaskytne. Současný formát by měl platit až do roku 2024 a i potom se zdá málo pravděpodobné, že menší fotbalové země by měly v Lize mistrů získat větší prostor.

Liga mistrů zaplatí účet za Evropskou ligu

Evropská liga 1 by pro ně měla být ale velmi atraktivní alternativou. "Je třeba zdůraznit, že velké kluby jsou solidární. I současná Evropská liga je financována především výnosy z LM a u EL2 to bude stejné," přidává hlubší pohled do fungování evropského fotbalu Vrba.

Finanční stránka věci byla klíčová při vyjednávání podmínek, také proto padla možnost rozšíření současné Evropské ligy na 64 týmů. Model s EL1 a EL2 byl výsledkem vyvážení komerční a sportovní atraktivity obou soutěží.

Systém tří evropských soutěží fungoval už dříve, kdy se současně hrál Pohár mistrů evropských zemí, Pohár vítězů pohárů a Pohár UEFA. "Fungovalo to dobře. Fanoušci hierarchii v soutěžích vnímali. Myslím ale, že ve fotbalově menších zemích fanoušci možnost vidět své kluby v Evropě uvítají," dodává Ondřej Zlámal.