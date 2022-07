Cizinci nás ponížili před Slováky. Tým je málo maďarský, zuří fanoušci Ferencvárose

Mělo to být jasné vítězství Ferencvárose a první krok v cestě do základní skupiny fotbalové Ligy mistrů. Místo toho ovšem maďarský mistr doma podlehl Slovanu Bratislava a od svých fanoušků to pořádně schytal.

Vyhrocený souboj odvěkých soupeřů měl dramatickou už předehru. Na klubový autobus Slovanu zaútočil v úterý po předzápasovém tréninku hozeným kamenem třicetiletý příznivec domácích. Soud v Budapešti už stihl muži uložit trest.

Horkokrevného muže čeká 150 hodin veřejně prospěšných prací a také peněžitý trest. Fanoušek zaplatí pokutu 150 tisíc forintů (tedy asi 9 tisíc korun). Poté, co spatřil autobus "Belasích", se schoval do křoví, odkud do zadního okna hodil kámen. Ten naštěstí neprorazil dvojité sklo a hráči vyvázli bez zranění.

Zatímco před zápasem byl pro většinu domácích příznivců terčem nenávisti číslo jedna Slovan Bratislava, po senzační výhře hostů 2:1 nadávky směřují především na hráče Ferencvárose.

Fanoušky na sociálních sítích dráždí především to, že se tým hodně spoléhá na hráče ze zahraničí.

Dva Noři, dva Bosňáné, Američan, Maročan, Nigerijec, Tunisan, občané Mali nebo Pobřeží slonoviny. V základní sestavě Budapešti byl jediným hráčem s maďarským pasem brankář Denes Dibusz. Trenérem je ruský odborník Stanislav Čerčesov.

"Není to nic víc, než jen cizinci v zelených dresech. Hanba, co se v této době děje s Ferencvárosem," kritizoval mezinárodní složení týmu moderního střihu jeden z fanoušků.

"To už není Fradi, který jsem miloval před 50 lety. Škoda, ale tento maďarský klub se potápí. Je to slepá ulička, která maďarskému fotbalu nic nedává. Obyčejná obchodní společnost, která jde po zisku s bandou bezduchých žoldnéřů. Ti přichází a odchází a za pár sekund se na ně zapomene," rozhněval se.

Právě zahraniční hráči s trenérem Čerčesovem jsou hlavním terčem kritiky. Přitom tým v podobném složení dokázal hladce vyhrát maďarskou ligu a hrát skupinovou fázi Evropské ligy. O sezonu dříve se dokonce dostal do základní skupiny Ligy mistrů.

"Je potřeba si říct, co to znamená hrát fotbal za Ferencváros. Někdo by to měl vysvětlit i Čerčesovovi. Na hřišti je potřeba bojovat a pro vítězství třeba i zemřít. Bez duše a bez srdce se to samo neudělá," kritizoval nasazení domácích další z fanoušků.

Domácí byli jasným kurzovým favoritem, na vítězství Slovanu se pohyboval kurz mezi 8:1 a 9:1. Budapešť šla v 70. minutě do vedení, ale v závěrečné desetiminutovce hosté otočili. Nutno podotknout, že díky trefě Gruzínce Gurama Kašii a Arména Tigrama Berseghjana.

Souboj mezi Ferencvárosem a Slovanem měl náboj i vlivem vzájemného zápasu před 30 lety, kdy došlo v Bratislavě k násilným střetům.

Ultras dokonce záběry z tohoto duelu z roku 1992 pouštěli týmu v kabině. Podle názorů fanoušků to s hráči "nic neudělalo".

"Spousta legionářů po dvouminutovém videu nepocítilo, co tento zápas znamená pro fanoušky Ferencvárose. Nerozumí ani písním ani textu, chybí jim srdce Fradi. Namísto něj mají jen peníze. Bohužel," napsala fanynka Dia Göbová.

Rozměr maďarsko-slovenské nevraživosti připomněl také další příznivec. "Zahraniční fotbalisti ponížil Ferencváros a maďarský národ před Slováky. Měli jsme bojovat za náš znak," komentoval.

Loni Ferencváros vyřadil v kvalifikaci o Ligu mistrů pražskou Slavii a nakonec si zahrál základní skupinu Evropské ligy. V hlavním městě Maďarska také působí hráči se zkušenostmi s českou ligou.

Tři roky za Ferencváros kope Eldar Čivič, který tam přišel ze Sparty. Loni v zimě Budapešť zlákala také kometu podzimní části Fortuna:Ligy Fortune Basseyho. Čivič hrál proti Slovanu v základu, Bassey přišel na hřiště v 72. minutě jako střídající hráč.