"Nejhorší kabina v Premier League, náš přístup byl ostudný." Hráče naštval i Ranieri

V loňské sezoně skončili 15 bodů od záchrany. Už v březnu začali ztrácet kontakt se skupinou týmů ve středu tabulky a v květnu se jejich sestup definitivně zpečetil. S odstupem dvou měsíců hodnotil nepovedenou sezonu fotbalistů Watfordu záložník Dan Gosling.

Dvaatřicetiletý středopolař přišel do Watfordu před rokem a půl z Bournemouthu a v týmu Hornets patřil ke zkušenějším hráčům. Byl u postupu do Premier League, kde ovšem klub vydržel jedinou sezonu.

Gosling se rozpovídal o rozpoložení, v jakém byl tým hlavně ve druhé polovině sezony. "Na trénink chodili hráči a říkali, že už toho mají dost. Tým byl pod dekou. Byli tam hráči, kteří věděli, že odejdou. Byli i takoví, kteří řekli: hrál jsem 20 zápasů, tým je na tom špatně, ať to zkusí někdo další," kroutil hlavou zkušený záložník.

"Přístup byl ostudný. Hodně našich výkonů bylo opravdu hanebných a je to rozhodně ten hlavní důvod, proč jsme sestoupili," je přesvědčený někdejší hráč Evertonu nebo Newcastlu.

"Nebylo to o našich schopnostech. Spíš o tom, že někteří hráči nejspíš nehráli na takové úrovni, jaké jsou schopní. Byl to přístup jednotlivců, co nás potopilo," myslí si.

Watford i se Slovákem Jurajem Kuckou nakonec uhrál za celou sezonu jen 23 bodů. Na záchranu bylo potřeba 38 bodů, které nahrál Leeds United. Méně než Watford nahrál pouze Norwich.

"Opravdu to byla ostuda. Jednoznačně nejhorší šatna, které jsem kdy byl součástí. Teď, když procházíme přerodem a snažíme se vybudovat něco nového, je to opravdu úlevné," shrnul své působení ve Watfordu Gosling, který se už těší na novou sezonu v týmu.

U toho se v uplynulém ročníku vystřídali tři trenéři. Dobré slovo nemohl Gosling najít především pro italského trenéra Claudia Ranieriho, který ho posadil na tribunu. Pod vyhlášeným trenérem nakonec tým prohrál 11 ze 14 utkání.

"To byla hrozně nepříjemná doba. Mizérie. Tréninky i atmosféra, která přišla s novým realizačním týmem byla otřesná. Popravdě mě překvapilo, že vydrželi čtyři měsíce. Hraju fotbal dlouho, stejně jako několik dalších hráčů z týmu. A tohle bylo to nejhorší co může být," vracel se k období mezi říjnem a lednem, kdy Ranieri tým vedl.

Poté se týmu ujal bývalý trenér Interu Milán, Liverpoolu nebo anglické reprezentace Roy Hodgson. Podle Goslinga se atmosféra zlepšila, ale metody zkušeného trenéra byly dle něj zastaralé. "Hodně cvičení se opakovalo, ale byly to aspoň reálné herní situace. Je potřeba to ale trochu oživit, je rok 2022," kritizoval.

"Na začátku nás nakopli, ale pak to vypadalo, že to taky vzdali. Když to vidíte a slyšíte hádky, jakou pak můžete mít šanci?" ptal se Gosling v rozhovoru pro Watford Observer. Ten se v týmu sršňů pokusí o návrat do Premier League. Zatím si pochvaloval příchody dravých hráčů a nového trenéra Roba Edwardse.