Krutá rána v páté minutě nastavení. Plzeňští mladíci přišli o remízu s Realem

před 23 minutami

Plzeňští fotbalisté do 19 let smolně prohráli v Youth League 1:2 se slavným Realem Madrid, když rozhodující gól inkasovali v páté minutě nastavení.

V tabulce skupiny G klesli na třetí místo o dva body za AS Řím, které vyhrálo 2:1 na hřišti CSKA Moskva, ale stále mají reálnou šanci na postup. Real už je s 12 body jistým postupujícím.

Svěřenci trenéra Jiřího Žiláka zatím předvádějí ve skupině výkony nad očekávání. Po remíze s CSKA zvítězili 4:3 na hřišti AS Řím a nyní i přes dvě porážky byli vyrovnaným soupeřem také Realu. Ve Španělsku v závěru sahali po vyrovnání, ale Real uhájil těsnou výhru 3:2.

Doma pak plzeňští mladíci nad favoritem vedli po Arzbergerově hlavičce. "Je to splněný sen, nečekal jsem, že dám gól. Kdyby mi to někdo řekl před zápasem, tak bych mu řekl, že je to nesmysl," řekl Arzberger.

Další dobré šance ale už domácí nevyužili, navíc v 58. minutě přišli o vyloučeného Hranáče, který během šesti minut dostal dvě žluté karty. I v deseti Míka napálil břevno.

Real sice brzy srovnal síly po vyloučení Pulida, ale vzápětí vyrovnal i skóre zásluhou Baezy. Už se zdálo, že zápas směřuje k remíze, ale v posledních vteřinách nastavení se hlavou prosadil Rodrigo a rozhodl o výhře Realu.

"V kabině panuje obrovské zklamání z výsledku, protože jsme dnes předvedli excelentní výkon a k bodovému zisku chybělo málo," řekl trenér Žilák pro klubový web.

"Real potom v závěru měl převahu a asi ten gól vstřelil zaslouženě, i když v průběhu zápasu jsme si dokázali vytvářet šance. Dneska mužstvo musím pochválit. Jediné, co z dnešního zápasu nemáme, je výsledek," dodal.

Plzeň nyní potřebuje vyhrát v příštím utkání na hřišti CSKA Moskva, aby v posledním kole hrála doma s AS Řím v přímém duelu o postup.

Utkání 4. kola UEFA Youth League pro fotbalisty do 19 let - skupina G:

Viktoria Plzeň - Real Madrid 1:2 (1:0)

Branky: 35. Arzberger - 68. Baeza, 90.+5 Rodrigo. Rozhodčí: Visser (Belg.). ČK: 57. Hranáč - 66. Pulido. Diváci: 990.

Sestava Plzně: Mařík - Svoboda, Míka, Gabriel, Hranáč - Pek (72. Uzlík), Šulc, Kodýdek (81. Ruda) - Selnar (81. Plecitý), Arzberger (61. Halász), Pihrt (72. Hezoučký). Trenér: J. Žilák.

CSKA Moskva - AS Řím 1:2 (0:2)