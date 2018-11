Hvězdný Real Madrid v Plzni: luxus, legrácky, ale i narvaný "tiskáč" a Schengenbus

před 2 hodinami

Největší zápas historie čeká dnes fotbalisty Viktorie. Real Madrid je tím nejslavnějším, nejblyštivějším jménem, jež mohli v Plzni přivítat, a odpovídá tomu i mumraj, který královský klub v západočeské metropoli vyvolal.

Zatímco fotbalisté Manchesteru City se před pěti lety ubytovali v hotelu Golden Fish, výprava z Madridu zvolila luxusní prostředí Marriottu, který leží v bezprostřední blízkosti Doosan Areny.

🚌🏨 El equipo ya descansa en el hotel de concentración, donde permanecerá hasta poco antes del entrenamiento en el Doosan Arena. #HalaMadrid | #RMUCL pic.twitter.com/Su6kPbnnEb — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 6, 2018

Ještě před desátou hodinou večerní postávaly před hlavním vchodem hotelu desítky fanoušků, vyhlížely bílý klubový autobus, kterým se Modrič a spol. vraceli z tréninku. Ostatně obrovský zájem o hvězdy Bílého baletu je i mezi novináři: tiskové středisko v Plzni muselo už v úterý zvládnout nápor přibližně dvou stovek novinářů nejen z České republiky a Španělska, ale také z Německa, Slovenska, Polska i Švédska.

"Co se týká doprovodu nebo zástupců médií, bude tady o dost víc lidí. Například pozice pro flash rozhovory bude mít sedm televizí. Musela na to být speciálně vyklizena jedna kancelář, kde jsou umístěny panely pro tři televize," popisoval tiskový mluvčí Plzně Václav Hanzlík. Zápas poběží na kanálech po celém světě včetně Jižní a Severní Ameriky.

Duel je o to atraktivnější, že Plzeň před čtrnácti dny na Estadio San Bernabéu odmítla hlavní roli v obětním rituálu, navíc doma by mohla kousat ještě víc. Nic předem rozhodnutého stoprocentně není a zahraniční média interesuje především to, v jaké formě Bílý balet v Plzni zatančí.

Bude to teprve třetí zápas Santiaga Solariho, který minulý týden po výprasku v Barceloně nahradil Julena Lopetegueiho. Nicméně nervozita na nikom z madridské výpravy patrná nebyla. Naopak, hvězdy Realu dorazily do Plzně v naprosté pohodě.

Na předzápasové tiskovce byli jak obránce Nacho, tak i Solari samý úsměv. "Jestli si pamatuju zápas na Spartě? Moc ne," zavrtěl hlavou dvaačtyřicetiletý trenér na dotaz, zda mu utkvěl v paměti duel na Letné, ve kterém ještě jako hráč nastoupil. "Kolik to skončilo? 3:2 jsme vyhráli? Tak to doufám, že v Plzni dopadneme ještě lépe," rozesmál se.

Rozpustilá nálada byla znát i na večerním tréninku. To když se Isco trefil z půlky přesně k tyči, dočkal se hromadného potlesku, nebo když kapitán Sergio Ramos z legrace nadzvedl Luku Modriče a odtáhl ho o kousek dál, asi tam, kde měl nejlepší hráč letošního mistrovství světa správně stát.

O hvězdy španělského klubu je mimochodem v Plzni královsky postaráno. "Je dbáno na každý detail a samozřejmě je všechno ve větším množství. Do šatny jsme tak připravovali například šest masážních lehátek nebo dva rotopedy. Led na regeneraci a hodně ovoce," poznamenal pro klubový tiskový mluvčí Plzně Václav Hanzlík.

Podle předběžných informací by mělo dorazit přibližně kolem 500 fanoušků Realu Madrid. "Bezpečnostní opatření se ovšem nijak nevymykají standardům běžným při podobných zápasech, ze strany španělského klubu jsme žádné speciální požadavky nezaznamenali. Samozřejmě jsme připraveni na jakékoli varianty, ale nemáme žádné náznaky, že by mělo dojít k nějakým incidentům," řekla Martina Korandová, vedoucí tiskového oddělení plzeňské policie.

Muži v uniformách budou sledovat situaci za využití mobilního monitorovacího centra. Do terénu nasadí i policejní vrtulník nebo takzvaný Schengenbus, což je "pojízdná laboratoř" na odhalování padělků, která je mimo jiné vybavena videospektrálním komparátorem, který umí rozkládat světlo na jednotlivé vlnové délky a ukládat do paměti originály jednotlivých částí dokladu.