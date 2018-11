Vrba bude před zápasem spát klidně. Pojďme si vyměnit saka, vyzval kouče Realu Madrid

před 2 hodinami

Už to nebudou takové nervy jako před prvním zápasem. Fotbalistům Plzně podle trenéra Pavla Vrby pomůže první zápas v Madridu, ve kterém si ověřili, že se dá se slovutným týmem sehrát vyrovnaný zápas.

Ukázal vám první zápas, jak na Real Madrid?

Hra Realu je jasná. V každém zápase chce dominovat, soupeře přehrávat. My hledáme způsob, jak jeho kvalitu překonat. Hráči samozřejmě dostanou potřebné informace.

A přesvědčili jste se, že se s Realem dá hrát?

Hlavně hráči se přesvědčili, že na to mají. Je fakt, že v prvním zápase jsme byli v asi větším napětí než před odvetou. Ale víme, kdo nás čeká, to si nebudeme namlouvat.

Před šesti lety jste tady porazili Atlético Madrid. Asi by vám nevadilo, kdyby se hrál podobný zápas?

Samozřejmě. Byl bych rád, kdyby se to opakovalo (smích).

V evropských pohárech jste neprohráli posledních sedm zápasů. Myslíte, že na tuhle sérii dokážete navázat?

Většinu těch zápasů jsme odehráli v Evropské lize. Liga mistrů je jiná soutěž, s jinými mužstvy. Kdybychom měli takovou bilanci v Lize mistrů, asi bych se nezlobil. Samozřejmě se budeme snažit, abychom tu sérii nepřerušili, budeme rádi za kterýkoli bod, který bychom uhráli.

Jak moc vám bude chybět zraněný střelec Krmenčík?

Máte pravdu, že nás to byl co se týká ofenzivy klíčový hráč, jeho zranění nám situaci hodně komplikuje. Na druhou stranu, ať se ukáže Řezňa (Jakub Řezníček) s Chorasem (Tomášem Chorým), kteří dostanou víc prostoru. Věřím tomu, že máme hráče, kteří ukážou to, proč jsou v Plzni.

Kam řadíte zápas s Realem?

S Barcelonou jsme bohužel hráli v Praze, doma by to bývalo podobné. Osobně tebhle zápas řadím do skupiny k Manchesteru City, Barceloně, Bayernu Mnichov nebo k Atlétiku, pro Plzeň je to svátek. Jsem rád, že u nás hrají takové mančafty.

Co vás čeká večer před zápasem? Vyspíte se?

Můj večer bude stejný jako před každým takovým zápasem. Máme společnou večeři, pak si ještě pustíme nějaké sestřihy ze hry Realu. V noci spím dobře, to spíš po zápase mám problémy. Jsem plný emocí, často usínám až v ranních hodinách.

Hráči si po zápase mění dresy. Co zbude na trenéry?

Mohli bychom saka, zkuste to navrhnout trenéru Solarimu, byla by to taková novinka. Doufám, že mu moje velikost bude (smích).