Pelta měl navádět politiky, cítí se však absolutně nevinný, říká advokát. Šéfovi fotbalu hrozí vazba

před 1 hodinou

Šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta a náměstkyně z ministerstva školství Simona Kratochvílová jsou obviněni, že prospěchářsky ovlivňovali rozdělování dotací pro sport. Peltův advokát Bronislav Šerák říká, že jeho klient jen lobboval a cítí se zcela nevinen.

Praha - Chuť na tradiční fórky ho dávno opoustila. Po celou středu Miroslav Pelta, šéf českého fotbalu, asistoval policii při razii v pražském sídle asociace, ve čtvrtek pak probíhaly jeho výslechy na expozituře v Ústí nad Labem. Pelta je obviněn z trestných činů, jež souvisejí s rozdělováním dotací do sportu. A dnes soud rozhodne o tom, zda na Peltu bude uvalena vyšetřovací vazba.

"Můj klient se cítí absolutně nevinný, všechna obvinění, jež proti němu byla vznesena, se týkají vztahu mezi sportovním prostředím, které reprezentoval, a politiky či státními institucemi," interpretuje advokát Bronislav Šerák aktivity svého klienta Miroslava Pelty jako lobbing.

Lenka Bradáčová z Vrchního státního zastupitelství v Praze ovšem už ve středu informovala o obviněních ze spáchání trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a porušení povinnosti při správě cizího majetku. To vše v souvislosti s dotacemi a několika stíhanými, přičemž právní kvalifikace jejich obvinění není identická.

Obviněna byla jedna právnická osoba, a to Fotbalová asociace ČR, a tři osoby fyzické. Jmenovitě Miroslav Pelta, předseda Fotbalové asociace ČR, Simona Kratochvílová, náměstkyně ministerstva školství, a Zdeněk Bříza, donedávna šéf odboru sportu na tomto ministerstvu.

Zatímco obviněného Břízu už ve čtvrtek vyšetřovatelé pustili domů, ohledně Pelty a Ktatochvílové státní zástupce Ondřej Trčka požádal Obvodní soud pro Prahu 1 o uvalení vyšetřovací vazby.

Podle serveru Seznam,cz policisté v úřední dokumentaci popisují, že se náměstkyně a šéf fotbalu společně domlouvali na přípravě dotačních programů. Rozdělování dotací pak podle policejních dokumentů ovlivňovali ve prospěch svůj nebo svých blízkých, případně obchodních partnerů.

Bronislav Šerák, který Peltu zastupuje jako jeho advokát, v rozhovoru pro Aktuálně.cz logicky staví vše do světla co nejpříznivějšímu vůči jeho klientovi.

Z čeho konkrétně je pan Pelta obviňován?

"Snažil se získat pro sport co nejvíc peněz. Konkrétně do obvinění, jež mu bylo sděleno, napsali, že byl politikům v tomto směru návodcem."

Tak počkejte, nějaká skutková podstata trestného činu tam alespoň náznakem patrně přítomna bude, ne?

"Netvrdím, že je Pelta anděl, ale co se týče dikce a podstaty toho obvinění, pro které je stíhán, pak o mnohém svědčí třeba tahle formulace vyšetřujících orgánů: Pelta prý u politiků lobboval pro víc peněz do sportu proto, aby si udržel pozici předsedy fotbalové asociace."

Prosákly informace, že konkrétní dotace řešila dvojice Pelta + Kratochvílová dříve, než se ty projekty dostaly na stůl expertní komise. A obvinění pak měli řešit, ke kterému z nich se přikloní, ať už z důvodu protekce nebo jiných výhod.

"Opakuji, že Peltovi šlo o to, aby se do sportu prostřednictvím dotací dostalo co nejvíc peněz. A v tomto duchu na politiky apeloval. Proto se on sám směrem k obvinění, jež mu bylo sděleno, staví zcela jednoznačně. Cítí to tak, že je absolutně nevinný."

Jak se pan Pelta chová v průběhu vyšetřování?

"Jednoznačně vstřícně. Zodpověděl naprosto všechny otázky, které mu byly položeny. Vyšetřovatelům už na seznamu, který měli připravený, žádná další nezbyla. Pan Pelta mluvil o všem, na co byl dotázán."

Když se vás novináři u budovy FAČR, kde za účasti pana Pelty probíhala policejní prohlídka, ve středu zeptali, zda je předseda asociace obviněn, odvětil jste: "Nic jsme nedostali." Proč?

"Já jsem do ruky nic nedostal."

Aha, tak to pojďme raději dál. Jak státní zástupce zdůvodnil svůj návrh uvalení vyšetřovací vazby na vašeho klienta?

"Vidíte, to je dobrá otázka, to by mě také zajímalo."

Jak tomu máme rozumět?

"Když jsem soud požádal o text zdůvodnění toho návrhu, bylo mi řečeno, že prý nebyl podán v elektronické podobě, jak je standardní, ale písemně, a to v jednom exempláři. A budu tedy do něj moci nahlédnout až v pátek krátce před soudním jednáním, které v té věci bude rozhodovat. Vnímám v tomto ohledu jednání Vrchního státního zastupitelství jako ryze účelové, aby obhajoba měla výrazně ztíženou možnost dobře se na ten právní souboj připravit."

Vazba může být navržena ze tří důvodů: aby stíhaný ve své činnosti nepokračoval, aby ovlivňováním svědků nemařil vyšetřování, nebo aby neuprchl.

"Zde zatím opravdu netuším, čeho konkrétního se státní zástupce obává v případě pana Pelty. Každopádně s tím nesouhlasíme, nevidíme k vazbě důvod."

V souvislosti s celou aférou policie zadržela a nechala si poskytnout vysvětlení celkem od 10 osob. Vedle obviněných museli na policejní služebny mimo jiné Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, či Karel Březina, šéf pražských zastupitelů ČSSD. Máte nějaké informace o tom, že by se okruh obviněných, čítající dosud tři fyzické osoby, měl ještě rozšiřovat?

"Ne, takovou informaci nemám, to bohužel nemůžu sloužit."

