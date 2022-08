V létě obavy o budoucnost, nyní luxus. Plzeň inkasuje minimálně 442 milionů korun

Už domácí ligový titul se v konkurenci s bohatými pražskými kluby dal přirovnat k senzaci. Nyní plzeňští fotbalisté slaví postupem do prestižní Ligy mistrů úplnou pohádku. Klub, který před sezonou zoufale hledal úspory, aby přežil, si díky odměnám od UEFA vydělá téměř půl miliardy korun.

Nebylo to žádné tajemství. Tři sezony bez postupu do pohárové Evropy přišly plzeňskou Viktorii draho. Přes rok médii koluje zpráva, jak šéf klubu Adolf Šádek hledá nového majitele, který by klub finančně podržel, ale stále se mu to nedaří.

Podle zákulisních informací bylo v plzeňské pokladně před startem nového ročníku prázdno. Jenže s titulem v zádech tu byla výzva v podobě kvalifikace do Ligy mistrů, případně dalších dvou pokusů dostat se alespoň do ligy Evropské nebo Konferenční a vydělat nějakou tu korunu.

A k tomu byly potřeba posily. Nutnost tým oživit, doplnit a najít náhradu za kanonýra Jeana Davida Beauguela.

Bez peněz na to musel jít Šádek chytře. Do útoku sehnal jako volného hráče Jana Klimenta, na hostování si stáhl z Třince útočníka René Dediče. Bez smlouvy byl shodou okolností i záložník a plzeňský srdcař Václav Pilař.

Když už plzeňský lodivod musel nakupovat, držel se co nejvíc při zemi. Proto z Pardubic zpátky vykoupil obránce Filipa Čiháka, ze stejné adresy si stáhl Brazilce Cadua a ze Slavie Mohameda Tijaniho s beninským pasem.

Tvrdá vyjednávání o každý milion musel podstoupit při získání Jana Sýkory z Lechu Poznaň. Tu největší částku cca kolem 25 milionů korun ovšem plzeňský klub uvolnil za dalšího defenzivního hráče olomouckého Václava Jemelku až v momentě, kdy měl jistotu postupu do play off Ligy mistrů a v kapse tedy minimálně 213 milionů korun.

A vyplatilo se. Jemelka se hned zapojil do hry a pomohl Západočechům k pohádkové odměně. Viktorka za postup do základní skupiny Champions League zinkasuje 384 milionů korun.

Když připočteme několik desítek milionů korun, které UEFA vyplácí za klubový koeficient a další finanční bonusy za prodej televizních práv, šplhá se zisk k půl miliardě korun, přesně 442 milionů korun. Což ještě není konečný balík, pokud zítra norský mistr Bodo Glimt postoupí přes Dinamo Záhřeb (první zápas 1:0).

A to pořád není všechno. Štědré jsou odměny i za každý uhraný bod v základní skupině. Za remízu je to v přepočtu 24 milionů, za výhru hned 70.

Jména zvučných soupeřů, se kterými rozehraje další honbu za pokladem, se dozví Viktoria ve čtvrtek. Už teď je jisté, že při losování bude ve čtvrtém koši, může se tak těšit na možný výběr z týmů, jako jsou PSG, Bayern Mnichov, Manchester City nebo Real Madrid.