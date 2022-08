Jako Hašek v Naganu. Co projde, to chytí. Staněk je podle Bílka nejlepší český gólman

Trenér fotbalistů Plzně Michal Bílek označil Jindřicha Staňka za pravděpodobně nejlepšího českého brankáře.

Šestadvacetiletý reprezentant významně přispěl k remíze 0:0 v úvodním duelu závěrečného play off Ligy mistrů v Baku proti Karabachu. Bílek ocenil atmosféru v ázerbájdžánské metropoli, věří však, že v domácí odvetě, která je na programu příští úterý, bude ještě lepší.

Staněk předvedl v utkání několik výborných zákroků. "Jindra je skvělý. Dneska nás zase podržel a ukázal, že je to pravděpodobně nejlepší český gólman. Věřím, že mu forma vydrží i minimálně pro odvetu. Brankáři jsou od toho, aby soupeřovy šance pokryli. Náš to bezezbytku splnil," řekl Bílek na tiskové konferenci.

"Já už jsem si na to (Staňkovy výkony) zvyknul. Co projde, tak chytí. Je to takový náš Hašek z Nagana," prohlásil stoper a kapitán Lukáš Hejda, který kvůli třetí žluté kartě v kvalifikaci přijde o domácí odvetu.

Bílek byl s nerozhodným výsledkem spokojený. "Strach (z Karabachu) jsme neměli, respekt ano. Věděli jsme, že pokud otevřeme prostory, soupeř bude velmi kvalitní a bude mu to vyhovovat. Snažili jsme se poctivě bránit a získali jsme zaslouženou remízu. Přijeli jsme sem pro dobrý výsledek, to se nám podařilo, takže spokojení jsme. V odvetě nás čeká velmi těžký zápas srovnatelný s tím, který jsme sehráli tady," uvedl sedmapadesátiletý bývalý hráč Sparty nebo sevillského Betisu.

"Celý zápas jsme hráli do defenzivy velmi dobře. V první půli si soupeř vytvořil dvě šance, my jsme tam měli dvě tři brankové situace. Ve druhé půli jsme je kromě jedné střely do ničeho nepustili. Jsme spokojení s remízou, protože jsme věděli, že kvalita Karabachu je vysoká. Už jenom to, že vyřadili tři velmi dobré týmy před námi, svědčilo o tom, že jsme narazili na velmi silný celek," konstatoval Bílek.

Na stadion Tofika Bachramova přišlo 31.150 diváků.

"Máme radost, že si můžeme zahrát takové zápasy, kde je výborná kulisa a jde o strašně moc. Jakmile vstoupíte do utkání, hráči ani trenéři atmosféru tolik nevnímají. Atmosféra byla bezvadná, ale věřím, že v Plzni bude ještě lepší, protože máme fantastické fanoušky. Věřím tomu, že nám tam zase vytvoří úžasnou kulisu a domácí zápas dopadne ještě o něco líp než ten dnešní," prohlásil někdejší kouč Sparty, Dinama Tbilisi nebo reprezentace Kazachstánu.

Netradičně na levém kraji obrany nastoupil stoper Václav Jemelka.

"Venca je velmi zkušený hráč a dneska potvrdil svoje kvality. I když nastoupil na trošku nezvyklém postu, celý zápas odvedl super výkon. Jsem s ním spokojený stejně jako s ostatními," podotkl Bílek.