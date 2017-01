Néstor: Nabídky Slavie a Plzně? Sparta je pro mě nejlepší klub pro posun vpřed

před 43 minutami

Španělský ofenzivní univerzál Néstor Albiach si po přestupu z Dukly poprvé zatrénoval v dresu Sparty. Novinářům přiznal, že si od transferu na Letnou slibuje fotbalový posun v jeho kariéře, proto odmítl nabídky Slavie nebo Plzně.

Praha - Poprvé si to v lednu při zahájení zimní přípravy nenamířil na Julisku, ale odbočil směr Letná. Španělský ofenzivní univerzál Néstor Albiach si po přestupu z Dukly poprvé zatrénoval v dresu Sparty a už se těší, jak se popere o základní sestavu.

Novinářům přiznal, že je rád, že ho letenský klub oslovil i kvůli ambicím, které vedení má. "Určitě chceme titul v české lize, šanci pořád máme, a doufám, že postoupíme co nejdál Evropské lize," přeje si Španěl.

O jeho služby stály ovšem i jiné české top kluby. "Měl jsem nějaké nabídky od Plzně i Slavie, ale Sparta byla mou prioritou, protože to je podle mého nejlepší klub na to, abych se posunul dál," řekl.

Nejde do neznámého prostředí, zná se s Lukášem Váchou nebo s Vjačeslavem Karavajevem, který také působil v pražské Dukle. "Jsem v lize už čtyři roky, takže hráče znám všechny a vím, že jsou tu dobří fotbalisté, ať už je to Lafata, Kadlec nebo Juliš," vyjmenoval pár spoluhráčů.

Nyní ho čeká boj o základní sestavu, což sám ví nebude úplně jednoduché. Jeho výhodou je, že je co se týče ofenzivy hodně variabilní. "Ano, mluvil jsem s trenéry, že bych mohl hrát na křídle nebo podhrotového hráče," přiznal.

Věří, že ve 24 letech udělal krok vpřed a bude se ho držet i zdraví. V minulosti ho totiž trápila zranění obou kolen, a dokonce musel podstoupit operaci. "Co bylo, bylo, teď se cítím zdravý, to je pro mě nejdůležitější," řekl.

Přestože je v České republice už čtyři roky, v kabině si pořád česky moc nepopovídá. "Znám pár slov, ale je to spíš na to, abych odpovídal jednoslovně nebo v krátkých frázích. Nemohl bych se rozpovídat jako teď v angličtině, to by byla ´katastrofa´," zavtipkoval v češtině.

autor: Miroslav Harnoch | před 43 minutami