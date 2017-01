Požár: O Sýkorovi ještě přemýšlíme. A Rosického návrat? Zeptejte se na konci ledna

před 1 hodinou

Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Požár zahájil coby hlavní trenér zimní přípravu Letenských. Ještě nemá uzdravené všechny hráče, ale mohl přivítat zahraniční posily. Na další nová jména v jeho týmu to ale už příliš nevypadá.

Praha – Konec volna a oslav svátků, i fotbalová Sparta se ve středu vrhla do plné přípravy před jarním pokračováním české i Evropské ligy. Sportovní ředitel Tomáš Požár do ní poprvé vstoupil jako hlavní trenér. Tým se mu ovšem pořád nesešel v ideální sestavě.

"Dan Holzer a Pepa Šural ještě mají nějaké drobné zdravotní problémy, jinak všichni hráči v pořádku. Kromě dlouhodobě zraněných Martina Frýdka a Tomáše Rosického," prozradil na tiskové konferenci novinářům Požár.

Jak to bude s návratem největší hvězdy a letní posilou z Arsenalu, ale ještě nedokázal říct. "Nerad bych spekuloval. Tomáš přes svátky trénoval individuálně a dál bude pokračovat v upraveném režimu s dalšími hráči, kteří nejsou úplně fit. Možná na přelomu ledna a února bychom mohli vědět víc, kdy by mohl naplno trénovat," dodal.

Těšit ho mohl nákup dvou zahraničních posil, z Dukly španělského záložníka Néstora Albiacha a z rumunské Universitatea Craiova obránce Bogdana Vatajelua. "Néstor je nám všem dobře známý, jeden z hráčů, který má kvalitu na to, aby náš tým obohatil a zvětšil konkurenci na pozicích, kde on může hrát," okomentoval první novou akvizici Požár.

Hodně si slibuje i od rumunské posily. "Je to postově levý bek, je dobrý v zakládání akcí, má dobrou levou nohu a je adresný v centrech. Takže přesně hráč, kterého jsme hledali do konkurence na levé straně sestavy."

Konaté ještě dostane šanci

Na další příchody na Letnou to zatím moc nevypadá, ještě je ve hře předkupní právo na Jana Sýkoru ze Slovanu Liberec (více ZDE), to by ale musela Sparta dorovnat vysokou nabídku Slavie. "Včera nám Liberec poslal nabídku, na kterou se musíme do šesti dnů vyjádřit, momentálně přemýšlíme o reakci," nebyl příliš konkrétní sportovní ředitel Letenských.

Jiná jména v hledáčku vedení klubu zatím nemá. "K dalšímu přestupu by došlo pouze tehdy, když rozpoznáme nějakou zajímavou příležitost, nebo když se nám v přípravě nebude něco líbit a budeme na to chtít reagovat," vysvětlil.

Nyní na startu přípravy má nový hlavní kouč v kádru 32 hráčů, soupisku ale plánuje postupně zeštíhlovat. "Chtěli bychom mít k dispozici dvacet plnohodnotných hráčů, tři gólmany a tři mladé hráče, kteří by sbírali zkušenosti," uvedl.

Dokonce nezanevřel ani na Tiémoka Konatého, který si chtěl stávkou v létě vynutit přestup do Bukurešti. "Konaté udělal chybu, kterou jsme si mysleli, že mu už nedokážeme odpustit. Dostali jsme ale čas si uvědomit, že všichni děláme chyby a všichni by měli mít druhou šanci. Chceme mu dát prostor k tomu, aby si u nás opět získal důvěru," přiznal Požár.

