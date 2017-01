Sýkora míří do Slavie, Sparta by musela dorovnat 30 milionů. Plzeň chce zlínského stopera Hájka

před 1 hodinou

Fotbalový reprezentant Jan Sýkora přestoupí z Liberce do Slavie, pokud ještě na základě svého předkupního práva nezkomplikuje celou věc Sparta.

Praha - Je to neoficiální, ale mělo by to sedět: Na přestupu reprezentanta Jana Sýkory už se pražská Slavia domluvila jak se Slovanem Liberec, tak včera i s hráčem samotným. Shodlo se na tom hned několik obvykle dobře informovaných zdrojů. Příběh ovšem ještě není úplně u konce, protože své si k celé věci ještě musí říct i Sparta, která na Sýkoru drží předkupní právo.

Když ho do Slovanu Liberec v létě 2015 prodávala, tuhle klauzuli si vymínila. Jde o to, že pokud by dorovnala částku, kterou teď nabízí Slavia, musel by Sýkora na Letnou. Podle zpráv, které prosakují z Letné, je ale poměrně nepravděpodobné, že by Sparta něco takového dělala.

Jednak o Sýkoru údajně sama zase až tolik nestojí, jednak by podle všeho musela dorovnávat opravdu vysokou sumu 30 milionů korun.

Reálný stav věcí komplikuje pro Slavii spíše fakt, že na vyjádření má Sparta šestidenní lhůtu. Přičemž na soustředění do Číny odlétají červenobílí už tento čtvrtek. Se Sýkorou, nebo bez něj?

Oficiálně zatím Slavia cokoli komentovat odmítá. Poučila ji špatná zkušenost z loňské zimy, kdy už se radovala z příchodu Josefa Šurala, načež po intervenci Sparty zjistila, že hotovo je opravdu až tehdy, když je vše i podepsáno. Do té doby nelze žádný zvrat vyloučit, stejně jako v Sýkorově případu.

Teoreticky by do hry mohla zkusit ještě nějak promluvit i Viktoria Plzeň, která o svého odchovance Jana Sýkoru v tomto přestupním termínu také usilovala. Před Vánoci se měl hráč na setkání s činovníky Viktorie dokonce vyjádřit, že on sám by Plzeň preferoval. Věci se ale vyvinuly jinak a včera už ve Viktorii nepřičítali možnosti, že by Sýkoru ještě získali, víc než 10 procent pravděpodobnosti.

Zbyly Slavii miliony i na Vukadinoviče?

Pokud Slavia příchod Sýkory skutečně dotáhne, bude zajímavé sledovat, jak se vyvine případ Vukadina Vukadinoviče. "Oficiální nabídku jsme od nikoho nedostali, jen informaci od hráčova agenta (Pavla Zíky), že o něj stojí Slavia. Sám hráč je teď ještě na dovolené v Srbsku, dneska jsem se mu ani nedovolal, ale už by se měl vracet. Na úrovni klubů se oficiální jednání zatím nevedou, takže do čtvrtečního odletu Slavie do Číny by asi stejně nic jasného nebylo," poodotýká Zdeněk Grygera, manažer zlínského týmu.

"Chceme podzimní kádr pokud možno udržet, pokud by měl po Harbovi, kterému skončilo hostování, ještě někdo odcházet, doufám, že to bude nejvýš jeden hráč," říká Grygera. "A kdyby to snad měl být Vukadinovič, který je pro naši hru velmi důležitý, pak by tomu muselo odpovídat opravdu adekvátní odstupné."

Agent Pavel Zíka označil v pondělí jednání o Vukadinovičovi "s jedním z klubů české Top 3", čímž mínil, jak posléze sám objasnil, jednoznačně Slavii, za velmi pokročilá a intenzivní. Nabízí se otázka, jestli by si Slavia případně vedle Sýkory pořídla ještě i Vukadinoviče. Zejména vzhledem k tomu, že by si asi na to musela připravit dalších 20-30 milionů. Byť v tomto případě by součástí obchodu mohl i útočník Železník. A jeho hostování či snad i zpětný přestup do Zlína. Anebo i další hráči, kterých už teď má Slavia na soupisce mnohem víc, než může potřebovat.

Nehledě na příběh o Vukadinovičovi měli Zlínští velký zájem o zapůjčení Lukáše Železníka už teď na začátek přípravy. "Ale Slavia se rozhodla vzít ho s sebou na soustředění do Číny. To respektujeme. A uvidíme, jak se věci případně vyvinou dál, až se zase vrátí," říká Grygera.

Ten v danou chvíli registruje jedinou zcela oficiální žádost o přestup zlínského hráče. "Viktoria Plzeň se ozvala s tím, že by měla zájem angažovat stopera Tomáše Hájka. Už jsem na to téma hovořil i s ředitelem plzeňského klubu Adolfem Šádkem, to téma je otevřené, budeme o něm ještě jednat dál."

