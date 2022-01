Vydra absolvoval operaci tříselné kýly, účast v play off o MS je nejistá

Útočník Burnley Matěj Vydra je po operaci tříselné kýly a bude čtyři až šest týdnů bez fotbalu. V rozhovoru pro deník Sport reprezentační útočník uvedl, že doufá, že stihne březnové play off o účast na mistrovství světa v Kataru.

"Měl jsem to naplánované, že půjdu na operaci 7. ledna. Odložila se kvůli covidu. Musel jsem na PCR test, který nemocnice vyžadují, a ani ne 24 hodin před zákrokem mi vyšel pozitivní," řekl Vydra Sportu.

"Ale co se týká baráže, ta je hlavní cíl. Chtěl jsem vše podstoupit co nejdřív, abych stihl reprezentaci. Věřím, že uzdravování nebude trvat dlouho a začnu v Anglii brzy hrát. Doufám, že pak dostanu i nominaci do národního týmu," dodal.

Tříslo ho trápilo to už od listopadového reprezentačního srazu. "Dva týdny před Vánoci jsem požádal klub, abych mohl dojít za specialistou, který mi dělal pravou stranu třísel těsně před přestupem do Burnley. U něj se potvrdilo, že mám úplně stejné zranění na druhé straně a nejlepším řešením bude, že půjdu znovu na operaci," řekl Vydra,

Český hráč má v posledním celku anglické ligy smlouvu do konce sezony. "Nemůžu a ani jsem nechtěl být na konci sezony nezaměstnaný a ještě k tomu zraněný."

Za Burnley nastoupil zatím naposledy v neděli při remíze 0:0 s Arsenalem a připsal si jubilejní 100. start v Premier League. V tomto ligovém ročníku se objevil v 16 zápasech a dal jeden gól.