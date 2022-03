Těžká rána pro Čechy. Švédská média si všímají absence Schicka

Za ztrátu klíčového hráče označila švédská média absenci českého útočníka Patrika Schicka před vzájemným semifinálovým zápasem play off o fotbalové mistrovství světa 2022.

Na rozdíl od českého reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého má jeho protějšek Janne Andersson i přes absenci Zlatana Ibrahimovice v útoku řadu možností. Švédský kouč však varoval před organizovanou hrou českého mužstva a přál si, aby jeho tým podpořilo ve čtvrtek co nejvíce fanoušků.

"Česká hvězda bude chybět v kvalifikaci o mistrovství světa proti Švédsku," napsal k Schickově absenci deník Aftonbladet. List Expressen zase informoval o "těžké ráně pro Českou republiku jen pár dní před rozhodujícím duelem o mistrovství světa."

Rodák z Prahy, jemuž patří v dresu Leverkusenu s dvaceti góly druhé místo v tabulce střelců německé ligy, byl spolu s Cristianem Ronaldem nejlepším střelcem loňského evropského šampionátu. Oba dali pět gólů. Schick nyní nemůže nastoupit kvůli nedoléčenému zranění lýtkového svalu.

Švédsko se do play off dostalo po druhém místě ve skupině B, kde skončilo čtyři body za vítězným Španělskem. V případě postupu na světový šampionát by obhajovalo čtvrtfinále. Češi se na vrcholný turnaj neprobojovali od roku 2006.

"Česko má dobře organizovaný, fyzicky připravený a kvalitní tým. Vloni v létě postoupili na mistrovství Evropy do čtvrtfinále a vyřadili Nizozemsko. Když se podíváte na jména klubů, kde řada jejich hráčů v Evropě působí, je vám jasné, že jsou zvyklí hrát na vysoké úrovni. Bude to pořádný boj a uděláme vše, abychom ten zápas vyhráli," citoval svazový web Anderssona.

Média se v minulých dnech zaměřila hlavně na nominaci devatenáctiletého ofenzivního hráče Anthonyho Elangy z Manchesteru United.

"Elanga se ještě ani nenarodil, když Zlatan Ibrahimovic debutoval v reprezentaci. Nyní jsou oba v kádru Janneho Anderssona pro zápasy o postup na MS," připomněl v úvodu svého sloupku novinář Anders Lindblad ze Svenska Dagbladet.

Ibrahimovic bude v zápase proti české reprezentaci kvůli karetnímu trestu chybět. Švédové si vedle Elangy hodně slibují také od Dejana Kulusevského z Tottenhamu nebo Jespera Karlssona, který v nizozemské lize nastřílel v této sezoně třináct branek. "Andersson nikdy neměl do základní jedenáctky tolik ofenzivních alternativ jako teď," napsal Expressen.

Andersson, který na lavičce Švédska působí od roku 2016, věří i v podporu diváků. Seveřané doma posledních devět zápasů vyhráli. "Kéž by jich přišlo co nejvíc. Hlavně díky nim se nám doma tak daří," dodal zkušený kouč.

Duel se odehraje ve čtvrtek od 20:45 v Solně. Vítěz nastoupí o pět dní později ve finále play off proti Polsku. To má jistou účast v rozhodujícím zápase poté, co FIFA a UEFA vyloučily reprezentační tým Ruska kvůli ruské vojenské invazi na Ukrajinu.