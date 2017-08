Mourinho daroval malému fanouškovi po Superpoháru medaili. Kluk z toho byl v sedmém nebi, popisoval

před 2 hodinami

José Mourinho se blýskl nezvyklým gestem a po závěrečném ceremoniálu Superpoháru s Realem Madrid věnoval svou medaili za druhé místo jednomu z fanoušků v hledišti stadionu ve Skopje.

Skopje - Trenér fotbalistů Manchesteru United José Mourinho si po porážce 1:2 s Realem Madrid v úterním utkání o Superpohár UEFA stěžoval, že soupeř dal první gól z ofsajdu, jinak měl ale navzdory prohře dobrou náladu.

"Byl to malý kluk v dresu United, netuším, odkud přijel. Ale myslím, že na to nikdy nezapomene. Když vyhraju, tak si někdy neschovávám medaile. Takže si představte, když prohraju," rozesmál Mourinho po zápase novináře. "U mě by medaile skončila někde doma, ten kluk z toho bude v sedmém nebi a bude si to navždy pamatovat," dodal kontroverzní Portugalec.

Jak je jeho zvykem, opět si rýpl do rozhodčích, neboť Casemiro otevřel skóre z ofsajdu. Po přestávce přidal Isco druhý gól a letní posila United Romelu Lukaku už jen snížil.

"Myslím, že jsme si vedli dobře. Prohráli jsme o jednu branku, první gól padl z ofsajdu, takže při použití videa by to bylo 1:1 a hrálo by se prodloužení," řekl Mourinho.

"Myslím, že Real mohl dát více gólů, my také. Hlavně v první půli nás přehrávali, nejlepší byli mezi 20. a 40. minutou. Ale v druhé půli jsme jim přidělali starosti. Byl jsem spokojený s tím, jak jsme zareagovali. Myslím, že jsme na tom lépe, než když jsme na konci minulé sezony vyhráli Evropskou ligu," srovnával čtyřiapadesátiletý rodák ze Setúbalu.

Smířil se s tím, že Manchester nezíská křídelního hráče Realu Garetha Balea, o kterého usiloval. "Myslím, že to je uzavřené. Myslím, že klub ho chce, trenér ho chce a hráč chce zůstat," konstatoval Mourinho.