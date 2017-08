Real Madrid obhájil Superpohár, ve finále proti Manchesteru United udržel těsné vedení

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Fotbalisté Realu Madrid vyhráli Superpohár, když ve finále porazili Manchester United. O zisk další trofeje se góly postarali Casemiro a Isco. Nová posila United Romelu Lukaku snížil půl hodiny před konce na konečných 2:1 pro Real.

Skopje - Fotbalisté Realu Madrid obhájili Superpohár UEFA. Vítězové Ligy mistrů porazili šampiona Evropské ligy Manchester United 2:1 a trofej získali už počtvrté, když kromě loňska slavili i v letech 2002 a 2014. Více triumfů mají jen Barcelona a AC Milán, a to pět. Navíc Superpohár putuje do Španělska poosmé za posledních devět let.

Real soupeře od začátku přehrával a vedl po gólech Casemira a Isca. Manchester už jen snížil dorážkou letní posily Romela Lukakua, který se trefil hned v prvním soutěžním utkání za United.

Real nastoupil bez své hvězdy Cristiana Ronalda v základní sestavě, ale příliš mu to nevadilo. Na hřišti rychle získal převahu a dobýval blok Manchesteru. Všechny hvězdy na hřišti pak převyšoval dříč středu pole Casemiro, který nejen dobře bránil, ale především útočil.

Už po čtvrthodině hry trefil břevno a ve 24. minutě otevřel skóre. Naběhl si na pas Carvajala a ve skluzu překonal gólmana De Geu. Gól však zřejmě padl z ofsajdu.

Manchester se dostával jen do náznaků a finální fázi řešil špatně zejména Pogba. To Real nadále dominoval a Benzemu a Kroose musel vychytat De Gea. V 52. minutě už ale španělskému gigantovi vyšla skvěle kombinační akce, Isco si narazil s Balem a ocitl se sám před brankářem, kterému nedal šanci střelou k tyči.

Manchester mohl rychle odpovědět, ale Pogbovu hlavičku vyrazil Navas a z dorážky Lukaku přestřelil. Jenže o pár minut později Navas opět vyrazil střelu Matiče jen před sebe, u míče byl jako první Lukaku a tentokrát se nemýlil.

Vyrovnat mohl Rashford, který měl velkou šanci, ale gól nedal. Real si tak už výhru pohlídal, navíc ji mohl ještě navýšit, jenže Bale trefil břevno a Vázqueze skvěle vychytal De Gea.

Trenér Manchesteru José Mourinho tak ani na pátý pokus neporazil svůj bývalý klub a utekla mu tak šance na zisk jediné velké trofeje, která mu ještě ve sbírce chybí. Naopak Real slaví obhajobu Superpoháru, což se dosud povedlo pouze v roce 1990 AC Milán a v roce 1973 Ajaxu Amsterodam.

Utkání o fotbalový Superpohár UEFA ve Skopje:

Real Madrid - Manchester United 2:1 (1:0)

Branky: 24. Casemiro, 52. Isco - 62. Lukaku. Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všichni It.). ŽK: Ramos, Carvajal - Lingard, Rashford. Diváci: 35.000.

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Isco (74. Vázquez), Benzema (83. Ronaldo), Bale (74. Asensio). Trenér: Zidane.

Manchester: De Gea - Valencia, Lindelöf, Smalling, Darmian - Matič, Herrera (56. Fellaini) - Lingard (46. Rashford), Pogba, Mchitarjan - Lukaku. Trenér: Mourinho.