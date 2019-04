Úvodních 45 minut zápasu je minulostí a spokojenější je rozhodně Ajax. Hosté měli jednoznačně lepší vstup do utkání, když se už v 15. minutě zásluhou Donnyho van de Beeka dostali do vedení. Navíc měli hosté ještě několik šancí, které ovšem nepřinesly druhou branku. Tottenham se trochu vzpamatoval až poté, co vinou zranění přišel o Jana Vertinghena. Mírný závěrečný tlak však nevedl k vyrovnání. Uvidíme tedy, s čím londýnský tým přijde do druhé půle.