Co se týče vzájemných zápasů, za posledních patnáct let se Juventus s Ajaxem utkal pětkrát. V roce 2004 vyhrál dvakrát italský celek, přičemž v obou případech výsledkem 1:0. V roce 2010 vyhrál Juventus v Nizozemsku 2:1 a doma se těšil z bezbrankové remízy, která stačila na postup do další fáze Ligy mistrů. Poslední střetnutí bylo před týdnem a statisticky aktivnější Ajax z něj vytěžil pouze domácí remízu 1:1.