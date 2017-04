Zápas Borussie s Monakem by se měl odehrát. Jinak zvítězí teroristé, říká Zelenka přímo z Dortmundu

před 10 minutami

Atmosféru bombového útoku zažil v Dortmundu na vlastní kůži. "Zápas by se měl odehrát. Je důležité ukázat útočníkům, že nedosáhli svého," myslí si fotbalový expert Luděk Zelenka přímo z Dortmundu.

Bochum/Praha - Bývalý dlouholetý ligový hráč a fotbalový expert Luděk Zelenka vyrazil s kamarády do Dortmundu na čtvrtfinále Ligy mistrů proti Monaku. Třiačtyřicetiletý rodák z Liberce tak zažil atmosféru kolem bombových útoků na autobus Borussie.

"Lidé začali opouštět stadion, ale fanoušci v kotlích obou týmů zůstali. Fandové Monaka začali skandovat Dortmund, Dortmund na podporu hráčům Borussie, po chvíli se přidala i velká část fanoušků z proslulé dortmundské tribuny. Všichni společně svým způsobem vyjádřili, co si myslí o útoku na hráče Borussie. Musím říct, že to na stadionu proběhlo velmi dobře a v absolutním klidu," popisuje Zelenka.

Po zápase byly téměř okamžitě vyprodané všechny hotely v Dortmundu, fandové Borussie proto nabídli monackým příznivcům nocleh. Sám Zelenka si s kamarády našel hotel v nedaleké Bochumi. "Myslím, že solidarita byla cítit na stadionu hned, ale tímto gestem to ještě umocnila. Celkově jsem měl z toho husí kůži." pokračuje Zelenka.

"Na stadionu jsem se cítil bezpečně"

Z Německa se šíří zprávy, že by se měly před zápasem Dortmundu s Monakem, ale i před duelem Realu Madrid v Mnichově ještě více zpřísnit bezpečnostní opatření.

"Já si téměř nedovedu představit, jak ještě více posílit bezpečnostní opatření. My jsme se na stadion dostali přes dvě prohlídky a detektory, kde nás pořadatelé prohledávali. Musím říct, že jsem se na zápase cítil opravdu bezpečně. Máme zprávy, že snad na každého diváka bude jeden policista, ale na druhou stranu je to logické, protože každý cítí, že nebezpečí může být opravdu blízko," referuje z místa dění střelec 92 ligových branek.

Bezprostředně po odložení zápasu se duel Dortmundu s Monakem naplánoval na dnešní podvečer, ale zda se zápas odehraje, jisté podle Zelenky není.

"Stále hledáme informace, zda se bude dnes bude hrát. Tiskový mluvčí Dortmundu dneska ráno řekl, že ještě neví, jak se k situaci postaví vedení klubu, protože hráči jsou v šoku. Po útoku valná většina fotbalistů ležela na zemi v autobuse a čekala, co bude následovat. Ani si nedovedu představit, jak to mohlo těmi hráči otřást. Takže rozumím tomu, že ten samotný zápas a jeho důležitost jde trochu stranou."

"Útočníci by neměli vyhrát"

"Můj názor je, že by se zápas měl odehrát a ukázat útočníkům, že nedosáhli svého, protože kdyby se nehrálo, tak by to mohli ti, kteří to udělali, brát jako vítězství. Můžeme fotbalem společně ukázat, že jsme silnější než oni. Mě se to ale krásně říká, když jsme v tom přímém ohrožení nebyl," pokračuje Zelenka.

Přesto fotbalista, který zakončil profesionální kariéru v Bohemians 1905, nahlíží na závěr na situaci i z jiné perspektivy. "Do konce sezony nezbývá příliš volných termínů, ale na druhou stranu pokud se stane taková vážná věc, tak by mělo jít vše ostatní stranou."

