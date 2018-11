Ruská liga šla díky MS hodně nahoru, řadím ji k nejlepším v Evropě, říká Vrba

před 1 hodinou

Trenér Pavel Vrba věří, že plzeňští fotbalisté dokážou v úterním utkání Ligy mistrů uspět na hřišti CSKA Moskva a oživit šance na konečné třetí místo ve skupině. Českému šampionovi podle kouče mohou pomoci především starší hráči, kteří mají zkušenosti z podobných velkých zápasů.

Plzeň doma remizovala s CSKA 2:2 a po čtyřech kolech ztrácí na ruského rivala ve skupině G tři body. Šanci na třetí příčku, znamenající účast v jarní fázi Evropské ligy, tak dá Západočechům vítězství nebo vyšší nerozhodný výsledek. Viktoria při obou předchozích účastech v LM třetí pozici vybojovala.

"Jak novináři často píšou, nemáme nejmladší mužstvo a máme spíš starší mužstvo. Ti zkušení hráči se dokážou připravit tak, jako by to pro ně byl poslední zápas, když to přeženu. Určitě je pro nás zkušenost z těchto zápasů strašně důležitá," řekl Vrba na tiskové konferenci v moskevských Lužnikách.

"Myslím, že i ti starší hráči v těchto zápasech podávají mnohem lepší výkony než v zápasech, které nejsou tak motivačně vysoko," doplnil bývalý trenér české reprezentace.

Plzeň v zářijovém utkání s CSKA neudržela dvoubrankové poločasové vedení a o výhru přišla až v nastaveném čase gólem z penalty. "Ve druhém poločase v Plzni velice dobře kombinovali. My bohužel na druhou stranu neudrželi poslední standardní situaci v 93. minutě. Z mého pohledu je CSKA silné mužstvo. Ale my chceme samozřejmě na jaře hrát Evropskou ligu a uděláme všechno pro to, abychom ten zápas zvládli," uvedl Vrba.

Moskevský klub i jeho kouče Viktora Gončarenka hodně chválil. "Jdou teď cestou některých zkušených hráčů, ale mají hodně mladé mužstvo, které v poslední době pod trenérem udělalo obrovský krok. I když jim začátek soutěže nevyšel, v poslední době mají formu a hrají velice dobře," upozornil Vrba.

"Trenér CSKA má svou tvář x let. Od BATE Borisov přes spousty ruských klubů, kterými prošel. Myslím, že v CSKA ukazuje, že pracuje velice dobře. Mají jasně stanovená pravidla hry a hraje určitým způsobem," přidal čtyřiapadesátiletý kouč.

Návrat do Ruska pro něj byl speciální, protože na podzim 2016 krátce trénoval Machačkalu. "Když přijedete do Ruska, tak si uvědomíte, jak se tady připravovali na mistrovství světa a že teď poslední dva roky dělali maximum pro to, aby fotbal v Rusku šel nahoru. Udělalo se tu strašný kus práce. I tím, že je tu spoustu cizinců, tak ruskou ligu řadím hodně vysoko a myslím, že patří k nejlepším v Evropě," prohlásil Vrba.