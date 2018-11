Plzeň má nejhorší obranu celé Ligy mistrů. Teď musíme být stoprocentní, ví Procházka

před 1 hodinou

Fotbalisté Plzně se chtějí podle záložníka Romana Procházky v úterním zápase pátého kola základní skupiny Ligy mistrů v Moskvě proti CSKA zaměřit hlavně na zlepšení defenzivy, kterou zatím mají vůbec nejhorší ze všech účastníků hlavní fáze. Devětadvacetiletý slovenský hráč věří, že Viktoria naváže na dobrý výkon z prvního vzájemného duelu na západě Čech, v němž v závěru smolně přišla o výhru a remizovala 2:2.

"Domácí zápas nám ukázal, že máme šanci. Dali jsme jim dva góly, takže je to mužstvo, s kterým se dá určitě hrát. Důležitý bude náš výkon, abychom byli stoprocentní vzadu, nedělali žádné chyby a nějak je eliminovali," řekl Procházka novinářům před odletem do Moskvy.

Při úvodní domácí remíze s CSKA vedla Plzeň 2:0 a výhru ztratila až v nastavení po inkasovaném gólu z penalty. V dalších třech zápasech skupiny Viktoria prohrála a se 14 góly má vůbec nejhorší obranu celé skupinové fáze.

"Hrajeme proti velmi kvalitním mužstvům, téměř nejlepším na světě. Je to opravdu těžké. Víme však, že defenziva je asi prvořadá. Víme, že to musíme zlepšit, a věříme, že právě v Moskvě ta defenziva bude stoprocentní. To je možná klíč k tomu úspěchu," přemítal Procházka.

CSKA doma minule podlehl AS Řím 1:2, předtím však v ruské metropoli dokázal porazit obhájce trofeje Real Madrid 1:0. "Viděli jsme i v domácím zápase, že mají silné individuality. Jsou silní na balonu, velmi dobře u nás kombinovali, hlavně ten druhý poločas. Porazili Real Madrid a jejich kvalita je obrovská. Ale my jsme na to připraveni. Něco už jsme viděli a ještě si to budeme rozebírat," uvedl Procházka.

Jeho celek je poslední v tabulce a k udržení naděje na třetí místo, které znamená účast v jarní fázi Evropské ligy, potřebuje vyhrát nebo remizovat 2:2 a výše.

"Pokud je nějaká šance, tak o ni musíme bojovat. Musíme se na to velmi dobře připravit, víme, že nás čeká velmi těžký zápas. Ale to je asi každý v Lize mistrů," dodal Procházka.