Video: Po děsivém zákroku hrozila amputace. Teď je Shaw zase v reprezentaci

před 33 minutami

Brutální faul soupeře v Lize mistrů málem ukončil kariéru anglického záložníka.

Londýn - Tři roky po málem fatálním zranění se talentovaný obránce Luke Shaw vrátil do anglické reprezentace. Fotbalistovi Manchesteru United na podzim 2015 hrozilo, že po zranění ze hřiště přijde o nohu. Nyní se s týmem připravuje na úvod Ligy národů proti Španělsku.

"Nikdo to neví, ale s nohou byly tehdy velké komplikace a nechybělo moc, abych o ni přišel. Já se to dozvěděl od doktorů až tak půl roku po zranění," přiznal třiadvacetiletý levý bek na srazu reprezentace, za niž hrál zatím sedmkrát. Naposledy loni v březnu pár minut v přípravě s Německem, do soutěžního mezistátního duelu ale naposledy zasáhl v září 2015.

Tehdy si pak o týden později v Lize mistrů proti PSV Eindhoven nadvakrát zlomil nohu. "Lhal bych, kdybych řekl, že jsem nemyslel na konec s fotbalem. Kdyby mě hned letecky přesunuli z Nizozemska domů, kvůli krevním sraženinám bych o nohu přišel. Teď už mám pravou nohu takovou jako před zraněním," dodal.

Do Manchesteru United přišel v 18 letech ze Southamptonu za 27 milionů liber a stal se jedním z nejdražších teenagerů na světě. Po vážném zranění ale za dvě sezony odehrál v Premier League jen 17 zápasů. V tomto ročníku, po odehrání čtyř kol, zatím nechyběl na hřišti ani minutu.