Video: Čtvrtstoletí od úžasné sparťanské výhry nad Barcelonou, rozhodl Siegl

Podívejte se na sestřih nejzajímavějších momentů slavného víětzství pražské Sparty na Barcelonou z Apríla 1992.

Nebyl to aprílový žert. Před 25 lety dokázali fotbalisté Sparty v nultém ročníku právě se rozbíhající Ligy mistrů na Letné porazit slavnou Barcelonu 1:0.

Praha - Psal se 1. duben 1992 a na Letné se hrál pohárový fotbal. Jenže to nebyl jen tak ledajaký zápas, na Spartu dorazila slavná Barcelona. V 65. minutě to vypadalo, že domácí fanoušci zboří stadion - Horst Siegl se totiž trefil za záda brankáře Zubizarrety. A jak se ukázalo, byla to trefa vítězná.

Domácí roztočili před španělským gólmanem kolotoč, z něhož nejdřív rezultovalo Vrabcovo břevno z přímého kopu. Ale hned vzápětí se sparťané dočkali. Černý nacentroval míč před branku a Siegl ho pohotově poslal do sítě. A to ještě tehdy 22letý kanonýr sám orazítkoval břevno Zubizarretovy branky.

"Jak to bylo s gólem? Čekal míč na bližší tyč, Pavel Černý ho tam poslal. Stačilo jen nastavit nohu. Škoda nastřeleného břevna, ale míč jsem měl na svoji horší nohu," cituje Siegla tehdejší Rudé Právo.

Před čtvrtstoletím tak český fotbal slavil v nultém ročníku rodící se Ligy mistrů zatím poslední výhru nad katalánským velkoklubem. Pro Spartu to byl triumf o to cennější, že ji držel v boji o finále nástupnické soutěže Poháru mistrů evropských zemí.

I když se po porážce s Dynamem Kyjev naděje na velké finále rozplynuly, druhé místo ve skupině a předchozí vyřazení Glasgowa Rangers a Marseille patří do síně sparťanské slávy.

