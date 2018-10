V lize nehraje, ale proti Realu naskočil. Kluci si ze mě dělali srandu, přiznal Havel

před 1 hodinou

Nastoupit proti Realu Madrid, navíc na vyprodaném stadionu Santiago Bernabeu, to už chce dost odvahy. A největší důvod k respektu před slavným sokem měl z plzeňských fotbalistů Milan Havel: nejenže do superduelu naskočil bez odehraného ligového zápasu, trenér Vrba ho navíc postavil na pravé křídlo, byť je zvyklý hrát na levém beku.

Madrid (od našeho zpravodaje) - Pokud si Milan Havel po cestě do Prahy zrekapituloval svou dosavadní sezonu, došel ke krátkému, ale údernému sumáři: pět ligových minut, pohárový zápas s Vyškovem a… téměř celý zápas na stadionu Realu Madrid.

"Nervy jsem vůbec neměl. Nevím, co se stalo, asi ve mně převládala natěšenost. Že konečně hraju. Chtěl jsem si to užít a užil jsem si to," vyprávěl v útrobách stadionu Santiago Bernabeu čtyřiadvacetiletý obránce.

Jeho nasazení na pravé křídlo bylo překvapivým tahem trenéra Vrby, ale vyšlo na jedničku. Havel se podílel na výborném výkonu plzeňského týmu, přestože v lize v této sezoně odehrál pouhých pět minut a pohár se ho zatím týkal pouze ten domácí.

"Samozřejmě jsem si v kabině vyslechl spoustu vtípků, že hraju jen proti Realu Madrid," usmíval se Havel. A jaké konkrétní poznámky mířily na jeho adresu? "To nejde specifikovat. Ale hrál na křídle, což není jeho post, navíc první zápas v Lize mistrů a hned na Realu, to je pecka," složil svému parťákovi kompliment stoper Lukáš Hejda.

Byť nastoupil na pravém křídle, většina jeho povinností měla defenzivní charakter, pomáhal svým spoluhráčům v obraně zachytávat bleskurychlé náběhy madridských hvězd. "Byl to fofr. Když se podíváte na jejich sestavu, nikdo tam není pomalý. Čekal jsem, že si zaběhám a fakt jsem si zaběhal," popisoval odchovanec pražských Bohemians.

V podobné situaci byl už na jaře, kdy naskočil do pohárové odvety se Sportingem Lisabon a pomohl Plzni k velmi dobrému výkonu, díky kterému dotáhla dvojzápas až do prodloužení.

Že by pohárový hrdina? "To asi ne. Ale každý zápas v Evropě vám dá strašně moc, posune vás dál. Je to úplně jiná kvalita než česká liga. Zápas se Sportingem a teď na Realu jsou určitě dva vrcholy mojí kariéry," dodal Havel.