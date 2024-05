Češi po finále smutnili. Atalantu vyslal k triumfu v Evropské lize hattrick Lookmana

Fotbalisté Atalanty Bergamo porazili ve finále Evropské ligy Bayer Leverkusen 3:0. Všechny tři góly vítězů vstřelil Ademola Lookman. Za poražený tým chytal Matěj Kovář, Adam Hložek a Patrik Schick přišli na hřiště během druhého poločasu.

Čerství němečtí šampioni prohráli po 51 soutěžních zápasech.

Kovář odchytal dvanácté ze 13 utkání v právě skončeném ročníku Evropské ligy, šesté čisté konto ale nepřidal. Jeho spoluhráč Hložek přišel do hry z lavičky v 69. minutě, další útočník Schick v 81. minutě za rozhodnutého stavu.

Trojice reprezentantů nenavázala na brankáře Tomáše Vaclíka, který jako dosud poslední Čech ve finále EL před čtyřmi lety přihlížel z lavičky výhře své Sevilly nad Interem Milán.

Nováček evropských finále Bergamo získalo teprve druhou trofej v klubové historii, v ročníku 1962/63 ovládlo Italský pohár. Leverkusen nenapodobil triumf v někdejším Poháru UEFA ze sezony 1987/88 a stejně jako před 22 lety v Lize mistrů skončil těsně pod vrcholem.

Bayer nedosáhne na unikátní treble, stále ale může získat ještě Německý pohár, v němž ho čeká sobotní finále proti Kaiserslauternu.

Premiérovou velkou trofej v kariéře získal šestašedesátiletý trenér Gian Piero Gasperini, jenž vede tým od roku 2016 a stojí za vzestupem klubu v posledních letech. Atalanta je od roku 1999 prvním italským vítězem Evropské ligy nebo Poháru UEFA, naposledy uspěla Parma.

"Tohle je jeden z nejlepších dní v mém životě. Od celého týmu to byl neuvěřitelný výkon. Jsem šťastný, že jsme to dokázali, přepsali jsme historii," uvedl v televizním rozhovoru hrdina zápasu Lookman.

Bergamo v Dublinu udeřilo hned z první šance. Ve 12. minutě Zappacosta dohrál odvracený rohový kop a jeho přízemní centr prošel pokutovým územím až k Lookmanovi, jenž předskočil váhajícího Palaciose a skóroval do odkryté sítě.

Nigerijský útočník navíc o necelou čtvrthodinu později zvýšil, když nasadil bránícímu Xhakovi "jesličky" a zpoza vápna prudkým obstřelem poslal míč přesně k tyči. Lookman jako první africký fotbalista skóroval dvakrát ve finále evropského poháru.

Leverkusen nastoupil do utkání bez klasického hrotového útočníka a v první půli nebyl vůbec nebezpečný. Trenér Alonso proto poslal na začátku druhého poločasu do hry Boniface, s pěti góly společně se Schickem nejlepšího střelce týmu v soutěži.

Atalanta se po změně stran zatáhla, Bayer ale z územní převahy nedokázal vytěžit žádné velké šance. Po hodině hry měl jediný náznak Frimpong, který poslal těžký volej vysoko nad bránu.

Naopak v 75. minutě se Lookman uvolnil znovu na hranici vápna a tentokrát levačkou křížem napálil míč pod břevno. Šestadvacetiletý útočník dal pátou branku v ročníku Evropské ligy.

V nastavení mohl zkorigovat skóre Hložek, z dálky však o pár centimetrů minul. "Dnes to nebyl náš den, Atalanta vyhrála zaslouženě. Vůbec jsme se nedostali k naší hře, soupeř byl ve všem lepší," uznal kouč Leverkusenu Alonso.

"Je to hodně hořké, představovali jsme si to úplně jinak. Soupeř hrál po celém hřišti jeden na jednoho a vyhrával souboje, my neměli skoro žádné šance. Musíme být k sobě upřímní, vyhráli zaslouženě," přidal záložník Robert Andrich.

Bergamo porazilo Leverkusen i ve třetím vzájemném utkání, před dvěma lety ho zdolalo dvakrát v osmifinále EL. Atalanta dotáhla do konce těžkou cestu play off, v němž postupně vyřadila další velké kluby Sporting Lisabon, Liverpool a Marseille. Bayer naopak nenavázal na semifinálový triumf nad jiným italským celkem AS Řím.

V případě vítězství Leverkusenu by měl český vicemistr Slavia zajištěné 3. předkolo nemistrovské části Ligy mistrů. Nyní musí Pražané čekat, zda Bergamo skončí v italské lize alespoň na čtvrté příčce, jinak půjdou do 2. předkola milionářské soutěže.

Atalanta je v Serii A pátá, pokud ale zvládne zbývající dva zápasy, má posun v tabulce ve svých rukou.

Finále fotbalové Evropské ligy v Dublinu:

Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen 3:0 (2:0)

Branky: 12., 26. a 75. Lookman. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Van Boekel (video, Niz.). ŽK: Djimsiti, Scamacca, Zappacosta, Koopmeiners - Wirtz, Tapsoba, Andrich. Diváci: 47.135.

Bergamo: Musso - Djimsiti, Hien, Kolašinac (46. Scalvini) - Zappacosta (84. Hateboer), Éderson, Koopmeiners, Ruggeri (90.+1 Tolói) - De Ketelaere (57. Pašalič), Lookman - Scamacca (84. Touré). Trenér: Gasperini.

Leverkusen: Kovář - Stanišič (46. Boniface), Tah, Tapsoba - Frimpong (81. Tella), Palacios (69. Andrich), Xhaka, Hincapié - Wirtz (81. Schick) - Adli, Grimaldo (69. Hložek). Trenér: Alonso.