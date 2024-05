"Máme důvod si věřit." Podle Plekance mají Češi na šampionátu velmi dobrý tým

Čeští hokejisté mohou jít podle asistenta trenéra Tomáše Plekance do čtvrtečního čtvrtfinále mistrovství světa proti USA se zdravým sebevědomím. Opravňují je k tomu výsledky ze základní skupiny i síla mužstva, domnívá se bývalý vynikající útočník s bohatými zkušenostmi z NHL.

Domácí tým bodoval v Praze ve všech sedmi utkáních skupiny, pětkrát vyhrál, ani jednou nepropadl, svedl vyrovnané bitvy s týmy světové špičky Finskem, Švýcarskem a naposledy i Kanadou.

"Myslím, že máme důvod si věřit, protože máme velmi dobrý tým a předvedli jsme velice dobré výkony. Víme, že můžeme odehrát dobré zápasy proti dobrým týmům," řekl Plekanec.

Se zmíněnými soupeři se ale zároveň mužstvo nedokázalo prosadit při hře pět na pět. "Gól jsme v této situaci nedali, ale myslím si, že hra je dobrá. Je zapotřebí těch klasických věcí: chodit do brány, mít hráče kolem ní, dohrávat tam puky. Ostatní týmy se v tom hodně zlepšily. Někdy je to i o štěstí. Je třeba, aby vše klapnulo," namítl Plekanec.

Na čtvrtfinále bude potřeba k úspěchu doladit i některé další prvky. Proti Kanadě se tým potýkal s rozehrávkou, občas mívá problémy při oslabení.

"Vždy se najdou věci, které se dají zlepšovat. I my jsme samozřejmě nějaké našli. Klukům to ukážeme, probereme si i Ameriku, zatím ještě máme čas. Je potřeba i dobře reagovat na to, co zahraje soupeř," řekl Plekanec.

Od výběru USA očekává klasický zámořský styl. "Bude to rychlý zápas, který bude podobný utkání s Kanadou. Rychle otáčejí puky, dobře bruslí, dobře hrají ve svém systému a všichni přesně vědí, co mají dělat. Bude to podobné a my se na to musíme dobře připravit," uvedl Plekanec.

Velkým tématem od pondělního příjezdu posledních posil Davida Pastrňáka s Pavlem Zachou z Bostonu je jejich optimální začlenění do mužstva. Proti Kanadě tvořili útočné trio s kapitánem Romanem Červenkou, dnes měli během tréninku k sobě další eso ze zámoří - Ondřeje Paláta.

"Nějaké malé změny v sestavě jsou, ale uvidíme. Nějak začneme a budeme na to reagovat podle průběhu zápasu. Nechceme to zase úplně rozsypat. Je tam spousta dobrých věcí. Je to spíš o tom, abychom měli varianty, které se dají použít. Bavíme se o tom s trenéry a věřím, že dojdeme ke shodě," řekl Plekanec.

Řadu hráčů ze zámoří v české sestavě za velkou výhodu nepovažuje. "Nemyslím, že je v tom nějaký zásadní rozdíl. Kluci proti těm hráčům nastupují celý rok, ostatní sice třeba v Americe nehrají, ale jsou na třetím čtvrtém mistrovství světa, takže dobře vědí, co je čeká," uvedl Plekanec.