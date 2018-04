Úchvatná jízda na Anfield Road. Liverpool ničil soupeře pěti góly, dvě trefy však vrátily Řím do hry

před 1 hodinou

Radostný chumel po gólech v síti AS Řím vytvořili fotbalisté Liverpoolu v prvním semifinále Ligy mistrů hned pětkrát | Foto: Reuters

Salah a spol. nakročili do finále, případ Barcelony, která v Římě přišla o třígólový náskok z prvního duelu, však anglický klub varuje.

Liverpool - Fotbalisté Liverpoolu v úvodním semifinále Ligy mistrů porazili AS Řím 5:2. Po dvou gólech dali Firmino a Mohamed Salah, který loni v létě přišel na Anfield Road právě z italského celku. Zbývající gól domácích zařídil Sadio Mané, za hosty v závěru snížili Edin Džeko a Diego Perotti z penalty. Český útočník Patrik Schick nastoupil za AS Řím do druhého poločasu. Odveta je na programu příští týden.

Liverpool v této sezoně Ligy mistrů ještě neprohrál a od začátku ukazoval proč. V páté minutě využil Firmino problémů asistenta s rozbitým praporkem a i díky těsnému ofsajdu šel sám z úhlu na branku, ale minul. Další šance patřila hostům, když brankář Karius podcenil střelu Kolarova a míč mu mezi rukama proletěl na břevno.

Ze strany Říma to bylo v prvním poločase vše, další možnosti počítal už jen Liverpool. Ve 28. minutě Sané šel sám na branku, jenže vystřelil vysoko nad. Ve 36. minutě už se domácí dočkali - sudí pustil na půlce dva tvrdé souboje, po kterých se k míči dostal Salah a z hranice vápna poslal míč levačkou do šibenice.

Podívejte se na parádní gól Salaha:

Lovren poté mířil po rohu jen do břevna, ale Liverpool šel nakonec do kabin s dvoubrankovým náskokem. Salah po úniku lehkým obloučkem přehodil Alissona a připsal si desátou branku v Lize mistrů. V ročníku dal už 43 branek a čtyři zásahy ho dělí od klubového rekordu Iana Rushe ze sezony 1983/84.

Podívejte se na druhý gól Salaha:

Do druhého poločasu poslal trenér Di Francesco na hřiště Schicka místo Ündera. Po přestávce tak vyběhla na trávník stejná jedenáctka Říma, která ve čtvrtfinálové odvetě domácí výhrou 3:0 nad Barcelonou vymazala prohru 1:4 a zařídila Giallorossi druhou účast v semifinále Ligy mistrů v historii.

V podobně nelehké situaci budou Římané i v odvetě proti Liverpoolu. Po brejku v 56. minutě Salah připravil třetí gól pro Maného a chvíli nato našel před prázdnou brankou Firmina, který si připsal devátý zásah v tomto ročníku Ligy mistrů.

Schick po příchodu na hřiště nevyužil dvě šance, ale když už to za stavu 5:0 vypadalo, že pro Liverpool bude odveta pouhou formalitou, podařilo se Římanům snížit. Po nákopu za obranu se v 81. minutě prosadil Džeko a čtyři minuty nato proměnil Perotti penaltu nařízenou za ruku Jamese Milnera.

Liverpool má přesto finále na dosah. Jako teprve druhý klub v historii dokázal dát v semifinále Ligy mistrů pět branek. Před ním se to povedlo jen Ajaxu, když v roce 1995 porazil 5:2 Bayern Mnichov.

Úvodní semifinálové utkání fotbalové Ligy mistrů:

Liverpool - AS Řím 5:2 (2:0)

Branky: 36. a 45. Salah, 61. a 69. Firmino, 56. Mané - 81. Džeko, 85. Perotti z pen. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.). ŽK: Alexander-Arnold, Lovren, Henderson - Jesus, Fazio. Diváci: 54.000.

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain (18. Wijnaldum), Henderson, Milner - Salah (75. Ings), Firmino (90.+3 Klavan), Mané. Trenér: Klopp.

AS Řím: Alisson - Florenzi, Fazio, Manolas, Jesus (67. Perotti), Kolarov - Ünder (46. Schick), De Rossi (67. Gonalons), Strootman, Nainggolan - Džeko. Trenér: Di Francesco.