Problémy jsou pryč. Verstappen v Imole ovládl kvalifikaci a vyrovnal Sennu i Prosta

I přes neradostné výsledky v pátečních trénincích ovládl Max Verstappen v Red Bullu dnešní kvalifikaci na VC Emilia Romagna formule 1.

Obhájce titulu si v Imole dojel pro sedmou vítěznou kvalifikaci v sezoně a osmou v řadě. Tím srovnal historický rekord Ayrtona Senny, který se právě na italské trati před 30 lety zabil.

Pilot Red Bullu Také dohnal výkon Alaina Prosta v podobě sedmi pole position v prvních sedmi podnicích sezony.

Nizozemec byl v Imole rychlejší o 74 tisícin sekundy před Oscarem Piastrim v McLarenu. Do druhé řady se postaví Lando Norris v druhém McLarenu a třetí byl Charles Leclerc pilotující Ferrari.

Verstappen a Red Bull si pole position zasloužilo skvělým časem navzdory náročnému souboji s vozem v tréninku.

"Ano, jedeme dál! To je opravdu dobrá pole position. Měli jsme tu těžký začátek, ale otočili jsme to. Děkuji všem," řekl Verstappen do týmového rádia krátce poté, co proťal cílovou čáru svého posledního rychlého kola.

Oba McLareny se za ním vešly do jedné desetiny, naopak prakticky domácí Ferrari proti svým předpokladům zaostalo.

Velká cena Emilia Romagna startuje v neděli v 15:00 SELČ.

Výsledky: