Takových soubojů je plno, sudí si ho vybral, tvrdil Kovařík o svém penaltovém faulu

před 2 hodinami

Plzeňského záložníka mrzel zákrok, kvůli kterému přišel jeho tým v nastaveném čase o vítězství nad CSKA Moskva.

Plzeň - Smolnou premiéru v základní sestavě Plzně v nové sezoně prožil záložník Jan Kovařík, po jehož faulu fotbalisté CSKA Moskva v úvodním zápase skupiny Ligy mistrů vybojovali remízu 2:2. Třicetiletého hráče penalta z nastavení hodně mrzela, protože svůj souboj s Máriem Fernandes nepovažoval za nijak neobvyklý.

"Za prvé bychom v 95. minutě měli udržet balony vepředu, aby vůbec k takovým situacím nedocházelo. Myslím si, že takových soubojů je ve vápně dost. Zvlášť při standardkách se používají ruce. Byli jsme spolu v kontaktu a bohužel si to rozhodčí vybral," řekl Kovařík.

Nedovolený zákrok mu pokazil první start v zahajovací sestavě Viktorie v ročníku. "Kdo by nebyl v základu rád, navíc ještě v Lize mistrů. Chtěl jsem se za tu příležitost odvděčit nějakým dobrým výkonem. Snažil jsem se to odmakat na sto procent. Hodně mě ale mrzí ztráta dvou bodů, protože jsme byli hrozně blízko výhře," litoval Kovařík.

Tempo "milionářské" soutěže, kam se Plzeň vrátila po pěti letech, stíhal i přes své současné menší herní vytížení. "Nebylo to až tak špatné. Dobře jsem trénoval a odehrál jsem pár zápasů v juniorské lize, kde se hodně běhá. Co se týká kondice, tak tam rozhodně problém nebyl," konstatoval rodák z Mostu.

Domácí i přes konečný nerozhodný výsledek svého soupeře především v prvním poločase přehrávali a vstřelili mu dvě branky. "Dobře jsme vykrývali prostory a nenechali jsme je vůbec hrát průnikové přihrávky dopředu," chválil Kovařík plzeňský výkon před pauzou. "Oni ve druhém poločase trochu změnili rozestavení a to nám dělalo problémy. Logicky se chytli gólem na 2:1 začátku poločasu," našel zlomový okamžik ve 49. minutě.

"My jsme se poté podvědomě malinko stáhli. Měli jsme být víc vepředu. Chtěli jsme přitom co nejdéle udržet výsledek 2:0, aby to museli otevřít a odkrýt nám tím okénka. To jsme bohužel nezvládli, ale oni kromě jedné šance podle mě stejně nic neměli. Jen navíc gól z jasného ofsajdu," uvedl Kovařík.

Plzeňský tým si remízou zkomplikoval svůj cíl skončit ve skupině G, kde je vedle CSKA ještě Real Madrid a AS Řím, do třetího místa. "Určitá komplikace to je. Ale je to začátek. Viděli jsme, že se s nimi dá hrát. V Moskvě si to s nimi můžeme rozdat znovu," mínil Kovařík.