Dostat gól v poslední minutě z penalty? To se nesmí stávat, zlobil se Vrba

před 2 hodinami

Při penaltě v nastaveném čase se otočil zády ke hřišti. Tušení měl kouč Pavel Vrba správné - Vlašič svůj pokus bezpečně proměnil a vyrovnal na 2:2. Plzeň tak ztratila výborně rozehraný zápas s CSKA Moskva, kterým vstoupila do letošní Ligy mistrů. A kouč Vrba se po zápase oprávněně zlobil, že si jeho svěřenci nechali utéct výhru mezi prsty.

Jste spokojený s výkonem, nebo ve vás převládá rozhořčení ze ztracených dvou bodů?

Až budu utkání hodnotit, řeknu hráčům, že oceňuju jejich výkon, ale zároveň jim vytknu, že v takovém zápase nemůžou dostat gól v 94. minutě z penalty. Je obrovská škoda, že faul vznikl po rohu, postavení hráčů má být jiné. Prostě nemají dovolit, aby tam nějaké taková situace vznikla.

CSKA jste ale v prvním poločase jasně přehrávali…

Zápas z našeho pohledu snese měřítko, které v české lize není jen tak k vidění. Byl to jeden z nejlepších výkonů, které jsem tu zažil. Bohužel nás ovlivnil první gól, do té doby jsme byli aktivní, chodili do útočné fáze v hodně hráčích. Po inkasované brance jsme začali hrát na výsledek, přestali jsme být aktivní a do útočení jsme se už tolik nepouštěli.

Co říkáte výkonům Michaela Krmenčíka, který dal dva góly, a Davida Limberského, jenž mu na ně přihrál?

Michael je náš klíčový hráč, dává góly nejen v lize, ale teď i v Champions League. Prokazuje svou kvalitu, což je pro nás strašně důležité. David prokázal, že i hráči v letech dokážou podávat špičkové výkony. U něj je to o to cennější, že to má často složitější než ostatní kluci.

Jak podle vás remíza určí další vývoj skupiny?

Potkal jsem se s trenérem, který vedl BATE Borisov, když já jsem v Lize mistrů začínal. Taky to bylo tehdy první kolo, taky remíza. Byl bych rád, kdyby to bylo podobné, protože jsme následně v Bělorusku vyhráli a šli dál.