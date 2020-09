Slavia pojede do Dánska bez vstřeleného gólu, remízu v závěru zachránil skvělý Kolář

Slavia remizovala v úvodním zápase 4. předkola Ligy mistrů s dánským Midtjyllandem 0:0. O postupujícím do základní skupiny Ligy mistrů tak rozhodne odveta v Dánsku. V zápase nebylo k vidění mnoho šancí, ale spíše taktický výkon z obou stran. Na konci utkání vychytal brankář Kolář tutovku Sviatchenka.

Gólové šance ale měli jen hosté. Červenobílé po pauze dvakrát podržel brankář Ondřej Kolář. Odveta je na programu v Dánsku příští středu.

Celá kvalifikace evropských pohárů se letos kvůli koronavirové pandemii hraje bez diváků. Pouze 4. předkolo Ligy mistrů je tradičně na dva zápasy, jinak se o postupujících rozhoduje jen v jednom utkání.

Slávisté usilují o třetí postup do skupiny Ligy mistrů a druhý po sobě. Vloni vyřadili ve 4. předkole Kluž. Za postup do základní skupiny by český šampion inkasoval zhruba 15,3 milionu eur (asi 410 milionů korun). Pokud by přes Midtjylland nepřešel, zahrál by si na podzim skupinu Evropské ligy.