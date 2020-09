Švancara: Ondrášek je správný magor, naopak Kučera to s pařbou před Slavií přehnal

Petr Švancara

Je mi moc líto smolařů, kteří si dali vlastní gól, Jakub Černín ve Zbrojovce a zlínský Petr Jiráček, říká v komentáři pro Aktuálně.cz Petr Švancara, bývalý elitní fotbalový útočník.

Jejich smolné zásahy byly bohužel dost důležité, v Brně znamenal vyrovnání, na Spartě dokonce vítězný gól utkání. Když se to stane za stavu 5:1, tak to spíš pobaví, ale tohle jsou nešťastné okamžiky. Přeju oběma, ať to hodí za hlavu, jinak to ani nejde. Petr Jiráček je zkušený fotbalista, ten se s tím popere, Jakub Černín je mladý obránce, také se s tím musí vyrovnat.

Já si nikdy vlastence nedal, nevím proto, jaký to je pocit. Ani si nevzpomínám, že bych se pohyboval v našem pokutovém území. Trenéři moc dobře věděli, že v obranné fázi nejsem příliš prospěšný, raději mě nechávali vepředu. Když vás to ale trefí, tak s tím nic nenaděláte, ať jste kdekoliv na hřišti.

Naopak šťastný zásah si připsal sparťan Adam Hložek. Stál na správném místě, v důležitém prostoru, odkud padají góly. Dočkalův centr ho vysloveně našel, odrazilo se to od něj a bylo vymalováno. Obdobnou kliku měl mladoboleslavský Ondřej Zahustel proti Jablonci, jeho spíše nestřelu ještě tečnul Podaný a nanicovatá šmudla zapadla za tyčku. To jsou momenty, kdy vám štěstí buď přeje, nebo ne.

Jinak padaly ale moc hezké góly. Fanoušci často obdivují nádherné střely zdálky do vinglu, jak se nyní trefil olomoucký Šimon Falta v Brně. Ale jak říkal Láďa Vízek, někdo zavře oči a práskne do toho, to není umění, to je jenom náhoda. Občas jsem taky takový dal, ale nebudeme si nalhávat, že někdo ze třiceti metrů míří do šibenice.

Mně se nejvíc líbila kombinace Bohemky, kdy šla akce třicet metrů přes půlku hřiště, přihrání pod sebe, do strany, nakonec Antonín Vaníček dostává dlouhý míč po zemi za obranu a zakončuje k zadní tyči. Tento gól zaslouží poklonu, byť šlo bohužel pro domácí jenom o gól ozdobný, jen zmírnil vysokou domácí porážku s Viktorií Plzeň.

Petr Švancara (42) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Moc se mi líbil Zdeněk Ondrášek, jak vlítl do naší ligy. Je to správný blázen, má emoční až řepkovské chování. Dá se říci snad i magor, ale v dobrém slova smyslu, bez urážky.

Má lafatovský čich na góly, snad z každého centru dovede vytvořit tutovku. Ono někdy vypadá, že centr letěl fantasticky, ale často ho z něj udělá až šikovný útočník. Ondrášek umí hlavu nastavit, líznout míč, ztlumit. Plzeň udělala skvělý tah, že ho vykoupila z Ameriky, a fanoušci se mohou těšit na jeho góly. Navíc mužstvu pomůže i v kabině.

Teplický rapper Tomáš Kučera to moc nedomyslel, křest svého cédéčka v jednom pražském klubu den před zápasem se Slavií si načasoval velice špatně. Chtěli všichni asi trošku zapařit, zajít na drink, užít si akci, ale tohle se mu nepovedlo. Hlavu bych mu za to netrhal, slízne asi nějakou pokutu, je profesionál a tohle si dovolit nemůže.

Dělají mi radost týmy, které bojují o Evropu. I když měly Teplice velkou smůlu, vypadnutí Kučery, zranění, vyloučení, které nebylo, tak mě Slavia potěšila, v jaké formě se představila. Chce do Ligy mistrů, moc jí přeju, ať to zvládne. Nejde jenom o finance, ale i o koeficient, reprezentaci českého fotbalu.