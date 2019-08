Slavia má v Rumunsku velké jméno, Stanciu je tu obrovská hvězda, říká Uhrin

před 2 hodinami

Fotbalový trenér Dušan Uhrin zná rumunskou ligu detailně. Dvakrát vedl Temešvár a před deseti lety trénoval i Kluž, proti které se dnes večer Slavia představí v play off Ligy mistrů. Před týdnem navíc přijal další možnost trénovat v rumunské nejvyšší soutěži. Jeho úkolem bude zachránit slavné Dinamo Bukurešť. Šance Slavie na postup proti Kluži vidí oceňuje na padesát procent.

Jak se těšíte na porovnání českého a rumunského fotbalu?

Abych pravdu řekl, těším se na to moc, protože jsem sám zvědavý, jak to porovnání bude vypadat. Slavia je náš top klub a Kluž je top zase tady v Rumunsku. Bude to velice zajímavé utkání a srovnání toho, jak na tom země jsou. Samozřejmě Kluž má teď za sebou hodně zápasů. Důležité také je, že má v podstatě dvě jedenáctky. Jedna hraje poháry a druhá ligu. Slavia má trošku výhodu, že je v tomto nečitelná.

Rumunskou ligu dobře znáte, stejně jako českou. Která je lepší?

Ukáže to tenhle duel. Nedokážu si vůbec představit, kdo bude lepší. Dávám tomu, že to bude padesát na padesát. Oba týmy chtějí postoupit do Ligy mistrů kvůli velkým penězům, je to pro ně pro oba výzva.

V Kluži jste působil před deseti lety. Čím to angažmá pro vás bylo charakteristické?

Bylo to tam trošku jiné. Měli jsme hrozně moc Argentinců a Portugalců. Teď mají taky cizince, ale mužstvo je trpělivě skládané trenérem a sportovním ředitelem podle taktiky a stylu, kterým hlavní trenér hraje.

Je to tedy trenérovi Danu Petrescuovi hodně uzpůsobené?

Určitě. On vybírá v podstatě ze dvaadvaceti hráčů. Je velice zkušený, ví jakým způsobem hraje Slavia, má ji přečtenou. I když slávisti si na druhou stranu nastudovali Kluž.

Po osmileté odmlce jste se vydal opět trénovat do Rumunska, zachraňovat poslední Dinamo Bukurešť. Co vás nalákalo?

Určitě fotbalové prostředí. Teď jsem rok netrénoval, takže jsem chtěl znovu začít. Měl jsem nějaké nabídky, které pocházely ze vzdálenějších zemí, než je Rumunsko. To se mi nelíbilo. Jsem rád, že nabídka z Dinama přišla, i když jsme poslední a máme co dohánět.

Čeká vás složitá mise?

Rozhodně, máme osm zraněných hráčů. Bude to určitě těžké.

Po klubech ze západu Rumunska, Temešváru a Kluži, jste si vybral angažmá v hlavním městě. Čím se bude hlavně lišit?

Je tady rozhodně větší náročnost fanoušků než v menších klubech. Tady chtějí úspěch za každou cenu, nicméně Steaua je vzadu, my jsme jako Dinamo poslední a Rapid Bukurešť hraje druhou ligu. Na druhou stranu Rapid hraje o ligu níž, ale staví nový stadion. Zase se chtějí dostat na přední příčky. To stejné Steaua, taky staví nový stadion.

To je rozdíl oproti Česku, kde moc nových stadionů nemáme. Často je tomu naopak…

Rozdíl je v tom, že města a stát tady do toho investují.

V souvislosti se zápasem Sparty v Trabzonsporu se hodně mluvilo o vášnivé atmosféře. Může to být v Kluži podobné pro Slavii?

Atmosféra tady bude bouřlivá. Nicméně v Turecku Trabzonspor má čtyřicetitisícový stadion. Kluž má poloviční kapacitu. Lidé jsou natěšení, budou fandit celých devadesát minut a bude to i z tohoto pohledu těžké utkání.

Jak vnímají v Rumunsku český klubový fotbal?

Sparta a Slavia tu mají obrovskou pověst. Rumuni nikoho nepodceňují. Osobně si pořád myslím, že česká liga je o trošku výš než rumunská v tuto chvíli. Rumunská soutěž je ale vyrovnaná, bojuje se devadesát minut a fyzická připravenost hráčů je také na dobré úrovni.

Je Slavia v Rumunsku brána jako favorit?

Berou to skutečně tak padesát na padesát. V Kluži říkají, že Slavia je favorit, ale myslím, že do toho jdou s tím, že můžou postoupit.

Budou fanoušci nějak připravení na Stanciua?

Počítají s tím, že bude určitě hrát. I když podle mě je sestava Slavie nečitelná. Znají ho velice dobře. Oni tady své hráče, kteří něco umí, uctívají. On je tady obrovská hvězda.

Může čekat i pozitivní přivítání?

Stanciu má ke Kluži blízko, ale fanoušci samozřejmě budou fandit svému klubu. Jemu fandit nebudou, ale když bude hrát dobře a Kluž stejně postoupí, tak mu zatleskají