Řeči o cenné remíze jsou jenom klišé. Štve nás to, chtěli jsme tři body, říká Zelený

Na jaře odehrál pouhý půltucet zápasů, na podzim zatím čtyři. Jan Bořil mu pozici levého obránce jen málokdy uvolní. V zápase na San Siru tak Jaroslav Zelený naskočil do středu pole a za půl hodiny předvedl mazácký výkon, který málem vyšperkoval gólem.

Když vám trenér Trpišovský řekl, že budete hrát středního defenzivního

záložníka, jen jste vytřeštil oči. To vás to tolik šokovalo?

Trošku jsem se pousmál. Nevím, jestli jsem se úplně bál, jednou nebo dvakrát

v životě jsem na tomto místě už nastoupil. Asi před sedmi lety ještě v Hradci

Králové, pamatuju si, že to bylo na Baníku, ale výsledek si už nevybavuju.

Máte tedy nové místo v sestavě?

To se uvidí. Někteří kluci, kteří tam mohli normálně hrát, byli zranění. Tak to

padlo na mě.

Předvedl jste sebevědomý výkon, tedy vás to tolik nerozházelo. Souhlasíte?

Některé věci mi vyšly, když hráč, který jde na hřiště, první balon nepokazí a

vyjdou mu přihrávky, vždycky to pomůže. Chytil jsem se a pak jsem to snad

odehrál jakž takž. Tempo bylo vysoké, sice jsem se rychle zahřál, ale pak i

rychle přehřál a chvilku jsem to rozdýchával. Ale už nebyly plné síly ani na

jedné straně, hráč, který přijde, jich má víc.

Vaši střelu dorazil Peter Olayinka do sítě. Viděl jste v ní už svůj pokus?

Docela jo. Byla to podobná situace jako proti Slovácku, kdy jsem také vystřelil a dorazil to Láďa Coufal. Teď to samé Oli. Kdybych dal gól já, bylo by to lepší,

ale zaplaťpánbůh, že to brankář vyrazil k našemu hráči.

Měl jste i jiné slibné pozice. Nechtělo to razantní střelu?

Jedna situace k tomu přímo vybízela, měl jsem vypálit. Předpokládal jsem, že se obránce zachová jinak, ale kdybych vystřelil, pokud bych netrefil brankáře, šli bychom do vedení 2:0 a asi si zaslouženě odvezli tři body.

Nebere vám tyto možnosti, že máte levou nohu podstatně lepší?

Mohl jsem vystřelit pravou i levou, jsem však sváteční střelec, piluju spíš jiné

věci. Ale na tohle bych se také mohl zaměřit.

Hodně vás štve, že jste přišli o výhru v nastaveném čase?

Hodně to mrzí. Předzápasové klišé, že bychom remízu brali, nemá cenu. Jsme za bod sice rádi, ale výhra by byla zasloužená.