Conte po zápase zuřil: Slavia byla lepší ve všech směrech. Mohli bychom se od ní učit

Na tiskovou konferenci vtrhl jako divoká voda. Rozčarování a frustraci z výkonu svého týmu proti Slavii se kouč Interu Antonio Conte ani nesnažil zakrýt.

Od našeho zpravodaje - "Hráli jsme špatně, moc jsme toho neukázali. A je to moje zodpovědnost," vypálil hned v úvodu. Nakvašený výraz a rázná dikce ho neopustila ani během otázek domácích novinářů, kteří se sami zaskočeni snažili z Conteho vytáhnout, proč Inter doma neporazil Slavii.

"Soupeř byl lepší ve všem. V nasazení, dokázal nás dostávat pod tlak. Měli bychom se od něj učit. Čeká nás ještě dlouhá cesta, je třeba udělat celou řadu věcí. Musíme přijít na způsob, jak stabilizovat naši výkonnost," narážel Conte na fakt, že Inter v italské lize válí: během prvních třech zápasů v Serii A získal devět bodů a nastřílel sedm branek.

A najednou výbuch se Slavií. "Jeden bod je pro mě jako nula. Musíme se omluvit všem fanouškům," zlobil se bývalý vynikající záložník.

Plichta se Slavií je pro italský velkoklub kyselejší o to víc, že se už v sobotu utká ve slavném milánském derby s konkurenčním AC. "Vždycky chci dělat kroky dopředu, ne dozadu. Dneska jsme bohužel zacouvali. Musíme se od toho odpíchnout a v derby předvést úplně jiný výkon," dodal Conte.

Slovenský obránce ve službách nerrazzuri Milan Škriniar ocenil výkon Slavie. "Z posledních čtyř odehraných zápasů to byl nejtěžší soupeř, zejména z hlediska fyzické připravenosti. My ale musíme hrát fotbal, a pokud se nám to podaří s odhodláním a rychlostí jako v posledních pěti minutách, uspějeme. Bohužel jsme od začátku zápasu se Slavií spali," zlobil se čtyřiadvacetiletý stoper.