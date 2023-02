PSG - Bayern. Hvězdné války v Paříži. Velkokluby vstupují do osmifinále Ligy mistrů

Co se týče vystoupení obou týmů v lize v rámci roku 2023, není to zrovna ideální. Bayern se sice po třech remízách oklepal, ale náskok na pronásledovatele má v Bundeslize minimální. To PSG dokonce prohrálo v lednu s Rennes, před pár dny v Monaku a k tomu přibylo vypadnutí z poháru. Také Pařížané jsou sice ve své lize první, nicméně i u nich se náskok ztenčuje.