Přijde Neymar o finále v Lize mistrů? Hrozí mu zákaz kvůli nevinnému gestu

Paris Saint-Germain zvládlo semifinále Ligy mistrů a i díky skvělému výkonu Neymara přehrálo Lipsko 3:0. Vůbec poprvé v historii se Pařížané probojovali do finále prestižní soutěže. Jenže hvězdný brazilský útočník může o historický zápas přijít. Svým gestem po zápase totiž porušil pravidla UEFA.

Vypršela druhá minuta nastavení a rozhodčí Björn Kuipers třemi táhlými hvizdy ukončil semifinálový duel. Hráči Paříže se začali radovat, vysněný postup je jejich. Kamera zabírající slavící hráče mimochodem zachytila i dvojici Neymar a Marcel Halstenberg, jak si ze zvyku vyměňují dresy.

Jenže v nezvyklé době zuřící pandemie koronaviru může Neymara tohle nevinné gesto stát účast ve finále Ligy mistrů.

Protokol UEFA Return to play (Návrat na hřiště) vydaný na začátku srpna k závěrečnému turnaji Ligy mistrů a novému ročníku totiž hovoří jasně. "Hráčům je doporučeno, aby se zdržovali výměny dresů."

Podle deníku The Sun PSG skutečně hrozí, že se ve finále bude muset obejít bez Neymara. Dokument totiž zároveň uvádí dopady porušení doporučení. "Porušení může vést k disciplinárním opatřením v souladu s regulemi UEFA."

V jiném protokolu, který se týkal přímo závěrečného turnaje v Portugalsku, UEFA informovala o tom, že hráči, kteří si vymění dres, mohou být umístěni do dvanáctidenní karantény na hotelu v Lisabonu.

Pokud by Neymar skutečně musel do dvanáctidenní karantény, nedělní finále proti postupujícímu z dvojice Bayern - Lyon by určitě nestihl. Protokol nicméně nestanovuje, že hráč musí do karantény bezpodmínečně. Uvádí jen, že na něj může být uvalena. Zatím ze strany UEFA nepřišla žádná zpráva o tom, jak bude Neymarův případ posouzen.