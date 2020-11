United prohráli s istanbulským Basaksehirem, Lazio zaváhalo v Petrohradě

Rafael Nadal porazil ve španělském souboji v 2. kole turnaje v Paříži Feliciana Lópeze 4:6, 7:6, 6:4 a jako čtvrtý tenista v takzvané open éře si připsal 1000. vítězství. Čtyřiatřicetiletý Mallorčan usiluje při osmém startu na halovém turnaji série Masters ve francouzské metropoli o zisk prvního titulu.

Tisícím vítězstvím Nadal napodobil Jimmyho Connorse (1274 výher), Rogera Federera (1242) a Ivana Lendla (1068). Aktuální světová jednička Novak Djokovič, jenž v Paříži neobhajuje loňský titul, je v historickém žebříčku šestý s 932 výhrami.

Nadal se zařadil do elitního klubu hráčů s tisícovkou výher po dvouapůlhodinovém boji s o pět let starším Lópezem, jenž ho v minulých dvou vzájemných duelech porazil. Do Paříže se Nadal vrátil po třech týdnech od okamžiku, co ve městě nad Seinou venku na antuce získal na odloženém Roland Garros jubilejní 20. grandslamový titul. V osmifinále se nejvýše nasazený hráč turnaje utká s Australanem Jordanem Thompsonem.

Hladce do osmifinále prošel ve výborné formě hrající Rus Andrej Rubljov, jenž na vítězství 6:1, 6:2 nad Moldavanem Radu Albotem nepotřeboval ani hodinu. Vítěz říjnových turnajů ve Vídni a Petrohradu si připsal jedenácté vítězství za sebou a dvacáté z posledních 21 zápasů.

Vstup do turnaje v 2. kole zvládl i Argentinec Diego Schwartzman. Argentinec, jemuž účast v semifinále zajistí bez ohledu na výsledky jeho soupeřů start na Turnaji mistrů, porazil 7:5, 6:3 Francouze Richarda Gasqueta.