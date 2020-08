Podivný případ Schick. Večer má být spasitelem, Lipsko už ale loví levnější náhradu

Patrik Schick pravděpodobně večer nastoupí k jednomu z největších zápasů dosavadní kariéry. Lipsko bude ve čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů na neutrální půdě v Lisabonu bojovat proti favorizovanému Atlétiku Madrid a právě český útočník by měl být hlavní zbraní podceňovaných.

Schick je ve schizofrenní situaci. Při absenci elitního kanonýra Tima Wernera, který po sezoně za 48 milionů liber přestoupí do londýnské Chelsea, může z vyjádření klubových bossů i kouče Juliana Nagelsmanna mezi řádky číst: Spoléháme na tebe. Věříme ti.

"Není to tak, že bychom byli absencí Tima odepsaní. Můžeme ho nahradit. Máme útočnou sílu. Hráči, kteří byli možná trochu ve stínu, se mohou skutečně ukázat," prohlásil Nagelsmann před očekávaným duelem.

Že naráží především na Schicka, se ukázalo záhy.

Všeobecný pozitivní pocit z celého týmu zdůraznil dvěma konkrétními jmény. Obránce Marcel Halstenberg a útočník Patrik Schick, jež v červenci trápily zdravotní problémy, podle něj "dělají velmi dobrý dojem".

Jde o psychologickou hru? Ve složité aktuální situaci mohou jeho slova vyznít jako snaha nabudit někoho, kdo na jednu stranu miluje klub, ve kterém dostal šanci a znatelně oživil kariéru. Kdo ale na druhou stranu ví, že za něj Lipsko odmítá italskému AS Řím zaplatit nejen 29 milionů eur, ale i částku o čtyři miliony nižší.

A jelikož Římané zase nehodlají ani slyšet o prodloužení Schickova hostování a chtějí ho ještě v létě za každou cenu zpeněžit, nachází se pokračování vytouženého angažmá v patové situaci. A to v nejméně vhodnou dobu.

Přenos na O2 Přímý přenos utkání Lipsko - Atlético nabídnou stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Předzápasové studio startuje ve 20.25 hodin, moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosta trenéra Františka Straku a také fotbalovou legendu Vladimíra Šmicera.

Z Říma zní rezolutní hlasy: "Za nás jsou jednání ukončená." Sportovní ředitel Lipska Markus Krösche vzápětí jejich zdánlivou fatalitu relativizuje.

"Celou dobu je to tak, že máme problémy dohodnout se s AS Řím na nějakém řešení. Uvidíme, co přinesou další dny a týdny. Ukáže se, zda existuje nějaké řešení, nebo ne," podotýká.

Kde je skutečná pravda, těžko odhadovat. Podle všeho jsou ale různé scénáře stále otevřené. Stačí si představit jeden z nich: Schick ve finálovém turnaji Ligy mistrů zazáří, pomůže Lipsku k velkému úspěchu.

Skutečně by pak ambiciózní klub zaštítěný gigantickou společností Red Bull nevyužil příležitost a nechal si perspektivního forvarda utéct?

Přestupní termín bude letos výjimečně otevřen až do 5. října. Dostatek času na případný kompromis. I když sám Krösche přiznává: "Důsledky pandemie mají dopad na tvorbu našeho kádru. Jsme v období nejistoty. Nevíme, jak se bude vyvíjet ekonomická situace, naším cílem je stabilita klubu, a tak jsme upravovali rozpočet."

A do něj se momentálně Schick, který má v Římě smlouvu do léta 2022, nevejde. Když už bylo uplatnění opce na spadnutí, přišla krize.

"Ze všeho nejraději bych v Lipsku zůstal. Měli jsme skvělou sezonu, věřím týmu i filozofii trenéra. Máme kvalitní tým, hrajeme Ligu mistrů, takže všechno do sebe zapadá. Kouč Nagelsmann mě chtěl už do Hoffenheimu, proto jsem tady i pro něho. Pod ním se má hra změnila," básní čtyřiadvacetiletý Čech. Lipsku se jistě vyplatil. Ve dvaadvaceti zápasech dal deset gólů.

V každém případě už se živě spekuluje o tom, že za něj Lipsko shání náhradu.

Stejně starý, 194 centimetrů vysoký a čtyřikrát levnější Nor Alexander Sörloth z anglického Crystal Palace, který na hostování v tureckém Trabzonsporu nasázel 24 gólů ve 34 zápasech, má být na radaru třetího týmu uplynulého ročníku bundesligy.

Teď je tu ale večerní ostře sledované čtvrtfinále. Lipsko bude v Lisabonu usilovat o historický postup mezi čtyři nejlepší celky milionářské soutěže. Půjde o souboj týmů, které v osmifinále vyřadily loňské finalisty. Atlético rozesmutnilo obhájce titulu z Liverpoolu, Nagelsmannovi hoši zase překvapili Tottenham.

Hraje se na jediný zápas. "Aspekt zkušenosti tedy není tak důležitý, jak by normálně byl," věří teprve třiatřicetiletý Nagelsmann. Jeho práci v Lipsku oceňuje i jeho slavný protějšek, kouč Atlétika Diego Simeone.

"Lipsko má mladého progresivního trenéra, který vede mužstvo velmi dobře. Nicméně vyhrát je to jediné, co nás zajímá," tvrdí.

Atlético v neděli informovalo o dvou případech koronaviru. Útočník Angel Correa a obránce Šime Vršaljko museli zůstat v domácí karanténě, přestože opakované testy vyšly negativně.

Utkání začne na lisabonském stadionu Estádio da Luz ve 21 hodin, vysílá ho stanice O2 TV Fotbal a na Aktuálně.cz jej můžete sledovat v online reportáži. Vítěz duelu potká v semifinále Paris St. Germain.